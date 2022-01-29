葵涌邨疫傳將軍澳 圓玄三中13學生職員中招

涉3年級7班別 染疫生未見嚴重症狀

翻查資料，截至昨日，在過去14日有兩個或以上個案曾到訪的學校便已有9所，除了昨日公布的兩所學校，還分別有馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學、屯門官立中學、地利亞修女紀念學校（百老匯）、佛教筏可紀念中學、葵涌蘇浙公學、獅子會中學、佛教善德英文中學。其中佛教筏可紀念中學共涉9宗陽性個案，而地利亞修女紀念學校（百老匯）則涉5宗個案。

香港道教聯合會圓玄學院第三中學助理校長黎震傑回覆本報稱，1月24日收到衛生防護中心通知，一名居住在夏葵樓的5C班學生驗出初步陽性，當時只有中六仍有面授，翌日即停止，全校於1月26日接受強制檢測，其後得知3B班有5個學生初步陽性，1A、1B及1C亦各有一名學生初步陽性；另有一名任兼職、負責秩序的家校聯絡主任驗出初步陽性。

黎又稱，昨日下午再獲通知，1B、2C及5D又再各有一名學生驗出初步陽性。黎補充，目前得知有兩名學生被界定為夏葵樓感染學生的緊密接觸者，需要檢疫，其餘同學的情况則尚待中心通知。他又表示，暫時所有染疫同學都沒有非常嚴重的症狀，會持續為學生提供情緒支援。

共處空間即傳染 張竹君稱前兩波未見

張竹君稱，染疫學生並非「平時見嘅緊密接觸，一齊食飯、行街、住」，而只是共處一個空間，例如師生監考時候收卷，「唔係真係緊密接觸」。她認為此情况並未在第三第四波出現，反映Omicron傳播性較高，當身在密閉空間，空氣不太流通，就可能有傳播風險。

（新冠疫情）