大窩口邨慈正邨續現不明個案 慈正患者曾到彩雲商場 連續6日破百宗

明報記者

昨日新增115宗陽性個案中，有4宗輸入，105宗與之前個案相關，6宗源頭不明，源頭不明個案亦比前日12宗回落一半。

張竹君：未確定是否彩雲感染

昨日的源頭不明個案涉及不同地區、不同職業，其中一名住慈正邨正泰樓的70歲退休女子（第13848宗）疑染Delta，是慈正邨連續第二日有源頭不明個案，亦是近日第4宗未找到關聯的涉Delta個案。70歲女子於1月23日發病，她曾到彩雲商場購物，而彩雲（一）邨長波樓近日爆發疑涉Delta疫情。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，這是目前唯一找到的關聯，但未確定70歲女子是否在彩雲商場受感染。

多宗發病約一周確診

近日有多宗陽性個案的大窩口邨亦再現源頭不明個案，最新發現居於富平樓、從事運輸業的42歲男子（第13903宗），於1月22日發病，至昨確認陽性，已發病後第6日。該邨前日已出現兩宗源頭不明個案，其中一名4歲男童（第13759宗）同樣住富平樓，1月20日發病，逾一周才確診；另一名58歲男子（第13689宗）住富逸樓，1月21日發病，相隔一周才確診。

張竹君表示，很多個案檢測發現陽性後，追問下才說一段時間前已不適，部分患者有求醫，部分沒有。她又說，不少個案都是退休人士，沒有太多暴露史，未必去過特別地方，通常只去街市，但街市難以追蹤，亦不知源頭是否在街市，稱有可能病毒已在社區廣泛傳播。

許樹昌料至少90傳播鏈

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》分析，按第四波經驗，每宗源頭不明個案背後代表3至4條隱形傳播鏈，以連日累計30宗不明源頭個案推算，現時本港社區至少有90條傳播鏈。許稱隱形個案無從入手，追蹤困難，社區仍有大規模爆發風險，政府有需要維持防疫限制，並籲市民過年避免跨家庭聚會。至於圍堵是否仍適用，他認為現應先防擴散「救熄咗場火先」，未來再處理政策問題。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫情暫未見進一步連鎖式傳播，葵涌邨爆發的影響或比2020年底的歌舞群組小，而近日疫情亦令公眾防疫意識提高，若本周能撲滅葵涌邨走漏進入社區的傳播，而農曆新年期間能維持不發生大型傳播，加上政府可利用數日假期加快追回之前落後的個案追蹤，疫情或會持續下跌，有可能在4至6周內令第五波疫情受控。

梁子超稱未見進一步連鎖傳播 疫情可望4周內受控

梁又說，雖然部分源頭不明個案診斷滯後，但比起封區等方式找出的個案，源頭不明個案只佔少數，滯後亦未算太嚴重。他說農曆新年期間不少診所不應診，相信市民到急症室求醫或到檢測中心排隊的意欲亦較低，政府應增深喉唾液樣本包供應，讓有需要者盡快檢測。他呼籲市民過年期間只和至親聚會，若要探訪長者，應在見面前最少一周避免到高危場所。

（新冠疫情）