醫生證不宜打針 市民遭18餐廳拒訂枱

曾小姐一向有藥物敏感，本月4日獲私家醫生發出「因健康理由不適合接種2019冠狀病毒病疫苗」證明書，並列明可向疫苗過敏安全診所覆核。她兩度聯絡診所，職員稱最少要等候4周，無確實回覆何時可見醫生。

她近日向餐廳預約2月中旬多張4至6人枱時，有18間餐廳表明不接受接種疫苗「豁免證明書」。她質疑食環署未向食肆發出清晰指引或餐廳自行提高門檻，認為政府無關顧不能打針的人，「我有藥物敏感，我都唔想，無理由打唔到針就唔可以食飯、正常生活，咁係違反本意」。

平機會：紙本豁免書過渡期內可用

平機會昨回覆一般不評論個別個案，惟2月中旬食肆在「疫苗通行證」下接受「豁免證明書」的安排未生效，食肆應按政府公布餐飲處所運作模式行事；「豁免證明書」安排過渡期至4月30日，讓私家醫生登記醫健通系統和以電子方式簽發「豁免證明書」，在過渡期內紙本「豁免證明書」可繼續使用。

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