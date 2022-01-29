醫生證不宜打針 市民遭18餐廳拒訂枱

【明報專訊】政府計劃2月24日推出「疫苗通行證」，市民入食肆需出示針卡。有市民因藥物敏感，獲私家醫生開出不適合接種新冠疫苗證明書，惟近日致電多間餐廳預訂2月中旬的餐枱時，18間表明不承認證明書，她感遭歧視。平機會表示，去年3月起收到約200宗關於接種疫苗的查詢及10多宗相關投訴，已按既定程序處理。
曾小姐一向有藥物敏感，本月4日獲私家醫生發出「因健康理由不適合接種2019冠狀病毒病疫苗」證明書，並列明可向疫苗過敏安全診所覆核。她兩度聯絡診所，職員稱最少要等候4周，無確實回覆何時可見醫生。
她近日向餐廳預約2月中旬多張4至6人枱時，有18間餐廳表明不接受接種疫苗「豁免證明書」。她質疑食環署未向食肆發出清晰指引或餐廳自行提高門檻，認為政府無關顧不能打針的人，「我有藥物敏感，我都唔想，無理由打唔到針就唔可以食飯、正常生活，咁係違反本意」。
平機會：紙本豁免書過渡期內可用
平機會昨回覆一般不評論個別個案，惟2月中旬食肆在「疫苗通行證」下接受「豁免證明書」的安排未生效，食肆應按政府公布餐飲處所運作模式行事；「豁免證明書」安排過渡期至4月30日，讓私家醫生登記醫健通系統和以電子方式簽發「豁免證明書」，在過渡期內紙本「豁免證明書」可繼續使用。