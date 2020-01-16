DSE英文口試再取消 須否打針待公布

今屆DSE約5萬人報考，距離首科筆試開考不足3個月，考評局昨舉行網上記者會公布DSE安排及防疫措施（見表），秘書長魏向東形容疫情似海嘯，「何時來、來時有多大，完全沒辦法預估，唯一可做是與教育局保持溝通，隨時留意疫情，做好準備」。

考局：倘須打針 必予考生充足時間

公開考試總監麥勁生稱，考生每個考試日須填健康申報表，考場各座位應保持約1.8米距離，亦會安排學校建立支援網絡，配合調動後備試場。被問疫苗通行證會否涵蓋考生、考生需否使用安心出行，魏稱正與政府溝通，考評局視乎政府安排，跟從指示；倘推出相關措施，一定會給充足時間讓考生打針。

教育局回覆查詢稱，現時公布的疫苗通行證安排不適用於學生，但該局正與考評局磋商，並諮詢公共衛生專家意見，以採取適當安排保障考生安全及福祉，當有決定，會盡快公布疫苗通行證會否涵蓋考生。

朱國強：逼接種削考試權 應允檢測代替

中學校長會主席連鎮邦認為，倘政府有任何與考生相關的防疫安排，應盡早公布。他相信學校能盡量配合開放更多課室用作考試，建議政府交代其餘級別的學生在DSE期間會否暫停面授課。

朱國強說，部分考生或因身體問題不宜接種，故當局不應強迫打針，一旦強制接種，憂慮剝削他們的考試權利。他認為當局研究相關措施時，可容許以檢測代替打針，亦應及早公布，「太遲講影響會考生心情，甚至考試表現」。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，現時Omicron疫情下，即使打齊兩針，或對防止病毒傳播幫助不大；現時中學生接種水平不低，一旦要求考生打針才能考試，則變成「谷針」。他說考試期間經空氣傳播的風險已較面授課堂低，認為班房考試人數減及「坐疏一點」，已可有效降低暴露風險。

（新冠疫情）