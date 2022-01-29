搭車研須疫苗證 袁國勇倡設罰則 消息：涵商場街市機率大 憂損公共交通效率

【明報專訊】政府計劃2月24日將「疫苗通行證」（前稱疫苗氣泡）適用範圍擴大，室內能夠使用的都要做，據悉政府正研究涵蓋公共交通工具和商場等，3月底達到整體90%疫苗接種率及推行疫苗通行證是日後政策核心。政府專家顧問袁國勇及許樹昌昨日均認同疫苗通行證需擴展至公共交通工具，袁更倡違者要被罰。接近政府消息人士向本報透露，私營商場及街市納入機率大，但擴大至公共交通工具要顧及兩方面，包括或令公共交通公具效率下降，影響數百萬人使用服務的時間；以及執法上難以全面兼顧等，當局會與相關機構展開研究。
目標3月底九成接種
截至昨日本港新冠疫苗接種達逾1103萬劑，累計約532萬人已打第一針，首劑接種率79.1%。消息稱，政府料本月底至下月初第一針比率將達80%，目標是3月底達90%。
港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受now新聞台訪問稱，建議疫苗通行證可考慮擴展至公共交通工具，並懲罰違規者，「如果你喺港鐵入咗閘又未出閘，如果有政府人員要查你，發覺你原來無疫苗通行證，佢係可以罰你，理論上，咁呢個都係一個方法，你上咗巴士，政府人員查疫苗通行證，發覺你無，可以罰你，唯有咁樣先有機會將疫苗接種數目增加」。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，政府提倡目標九成人打一針是一個開始，海外多國均實施同類政策，否則難提高接種率。他說本港公共交通工具如港鐵、巴士等人多擠迫，傳播風險較高，從公共衛生角度而言有需要實施此類政策，惟預計執行可能有困難，或難安排市民登車前檢查接種紀錄。
易志明稱難執行 恐致社會矛盾
呼吸系統科專科醫生梁子超關注若在公共交通工具實施疫苗通行證，市民排隊「掃碼」或造成人群聚集，反而有交叉感染風險。
立法會交通事務委員會主席、航運交通界易志明認為，將公共交通工具納入疫苗通行證範圍，技術上有困難，因本港每日各種交通工具載客約1000萬人次，上落客效率極高，即使以八達通付款的同時處理是否接種疫苗，亦會出現技術問題，「如果用八達通付了款先至發現無打針，但錢就畀咗，你估呢個乘客仲肯唔肯落車？後面排隊啲乘客會有乜嘢反應？」他說若將付款與疫苗通行證分開處理，後果更不堪想像，料產生大量社會矛盾。他表明會代表交通業界向政府反映，「最好就唔好搞」。
領展：或關一半商場入口執行
本報昨向地產商查詢如何配合推行疫苗通行證，領展回覆稱暫未獲政府接洽，又稱旗下商場出入口眾多，包括不少24小時通道，若規定只許已打針者出入，執行上將面對很大挑戰，商場或需關閉一半出入口。新地、信和、恒地至截稿前未回應查詢。
法國搭火車須打針 穗搭車要健康碼
港鐵回覆稱無相關資料提供，會繼續與相關部門保持溝通，如抗疫有新安排，會謹慎研究及探討在港鐵網絡實行的可行性，適時向市民通報。九巴稱現階段沒資料可提供；新巴城巴至截稿前未回覆查詢。
翻查資料，法國本月24日起推行疫苗護照，16歲以上民眾須完全接種疫苗，才能乘搭火車、國內航班等交通工具；廣州於去年11月起，市民乘搭公共交通需出示「健康碼」。
明報記者
（新冠疫情）
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