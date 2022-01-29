搭車研須疫苗證 袁國勇倡設罰則 消息：涵商場街市機率大 憂損公共交通效率

目標3月底九成接種

截至昨日本港新冠疫苗接種達逾1103萬劑，累計約532萬人已打第一針，首劑接種率79.1%。消息稱，政府料本月底至下月初第一針比率將達80%，目標是3月底達90%。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受now新聞台訪問稱，建議疫苗通行證可考慮擴展至公共交通工具，並懲罰違規者，「如果你喺港鐵入咗閘又未出閘，如果有政府人員要查你，發覺你原來無疫苗通行證，佢係可以罰你，理論上，咁呢個都係一個方法，你上咗巴士，政府人員查疫苗通行證，發覺你無，可以罰你，唯有咁樣先有機會將疫苗接種數目增加」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》表示，政府提倡目標九成人打一針是一個開始，海外多國均實施同類政策，否則難提高接種率。他說本港公共交通工具如港鐵、巴士等人多擠迫，傳播風險較高，從公共衛生角度而言有需要實施此類政策，惟預計執行可能有困難，或難安排市民登車前檢查接種紀錄。

易志明稱難執行 恐致社會矛盾

呼吸系統科專科醫生梁子超關注若在公共交通工具實施疫苗通行證，市民排隊「掃碼」或造成人群聚集，反而有交叉感染風險。

立法會交通事務委員會主席、航運交通界易志明認為，將公共交通工具納入疫苗通行證範圍，技術上有困難，因本港每日各種交通工具載客約1000萬人次，上落客效率極高，即使以八達通付款的同時處理是否接種疫苗，亦會出現技術問題，「如果用八達通付了款先至發現無打針，但錢就畀咗，你估呢個乘客仲肯唔肯落車？後面排隊啲乘客會有乜嘢反應？」他說若將付款與疫苗通行證分開處理，後果更不堪想像，料產生大量社會矛盾。他表明會代表交通業界向政府反映，「最好就唔好搞」。

領展：或關一半商場入口執行

本報昨向地產商查詢如何配合推行疫苗通行證，領展回覆稱暫未獲政府接洽，又稱旗下商場出入口眾多，包括不少24小時通道，若規定只許已打針者出入，執行上將面對很大挑戰，商場或需關閉一半出入口。新地、信和、恒地至截稿前未回應查詢。

法國搭火車須打針 穗搭車要健康碼

港鐵回覆稱無相關資料提供，會繼續與相關部門保持溝通，如抗疫有新安排，會謹慎研究及探討在港鐵網絡實行的可行性，適時向市民通報。九巴稱現階段沒資料可提供；新巴城巴至截稿前未回覆查詢。

翻查資料，法國本月24日起推行疫苗護照，16歲以上民眾須完全接種疫苗，才能乘搭火車、國內航班等交通工具；廣州於去年11月起，市民乘搭公共交通需出示「健康碼」。

明報記者

（新冠疫情）

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