指抗疫基金未惠失業者 團體倡津貼半糧「保收入」

疫下六口家夫婦停工 子輟學打工苦撐

阿紅與丈夫及4名子女居於觀塘公屋，她說丈夫在娛樂場所工作，受停業影響至今一個月沒工開；她亦因學校停課，需留家照顧讀幼稚園的小兒子，無法再做清潔工兼職。現時一家六口僅靠自疫情起為了幫補家計從毅進輟學、從事飲食業的二兒子供養，家庭收入大跌三分之二至僅1萬多元，扣減2000多元公屋租金後，一家每月生活費剩7000至8000元，「買柴米油鹽，維持起居飲食亦成問題」。

阿紅批評，「高官在家工作一樣有人工」，但不少基層市民不能在家工作，如其丈夫每一波疫情均需停工則手停口停，而政府防疫抗疫基金每次雖「億億聲」，但未有一次讓打工仔有錢落袋，對此非常失望。

「基金億億聲 無一次有錢落袋」

平台發言人黃國基表示，觀乎近日專家意見，第五波疫情將持續數月，但政府對打工仔仍零支援，依賴民間自救，冀當局可將曾推出的支援措施「攞番晒出嚟」，如再次降低綜援、在職家庭津貼、交通補貼的申請門檻，針對失業或開工不足者的支援，亦應取消年齡限制，令更多在職長者受惠。

（新冠疫情）