大窩口邨民：如不圍封 新年照出街

多區出現源頭不明個案，加上多個地方污水樣本呈陽性，多個檢測站昨現人龍，黃大仙廣場流動檢測站一度有近300人排隊，大窩口、荃灣及沙田臨時檢測站亦人頭湧湧。

大窩口邨7廈污水驗出陽性，富雅樓居民John表示已做足防疫，如每日往渠口倒1比99漂白水，不太擔心染疫。他說曾感覺疫情很遠，但寓所面向葵涌邨，目睹該邨居民被禁足，加上所住大廈污水驗出陽性，現感覺「好似殺到埋嚟」。 然而，John已安排親友新年聚會，他相信接種疫苗後已有充足保護，朋友知悉其住址後亦不介意，「如果政府唔圍封，我新年都會照出去」，但他不希望被圍封。

不同住父親已提早派利市

居於大窩口邨富逸樓的黃小姐表示，葵涌邨爆疫後已非常擔心，減少開窗及外出，盼減感染風險。她又稱不同住的父親常叮囑她不要外出，前日見面時更預先派利巿。

黃小姐表示已謝絕好友新年到訪，「住嘅地方搞成咁，都唔好意思探朋友啦」。被問會否擔心大廈要圍封，黃小姐笑言「有嘢食就不擔心」，將預留約1000元買急凍食品等儲糧。本報記者昨午到大窩口商場惠康，發現大部分杯麵被搶購一空，貨架上部分漂白水及罐頭亦缺貨。

（新冠疫情）