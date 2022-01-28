污水溯源落後疫情 改策略鬥快

驗出陽性將派快速測試套裝

環保署在全港設置了逾100個污水定點監測點，覆蓋人口超過500萬。徐浩光昨在疫情記者會表示，污水監測是找出個案的準確方法，1月中在香港仔及荃灣排棉角村透過污水監測找到確診，東區及葵涌都因污水陽性而發現確診。他又特別點出黃大仙豪苑的污水曾發現Delta及Omicron變異病毒株，最終在豪苑找到垂直傳播，竹園南邨亦有涉Omicron的確診。

徐說前日不少區域驗出污水陽性，代表「全香港很多個區的傳播風險升高」，認為「以前做法，追上去源頭再用強制檢測公告，似乎速度追不上Omicron 」，將向居民派快速檢測套裝等。

除了昨凌晨公布，政府昨晚公布新光中心第一座及第二座污水驗出陽性，兩廈昨晚被圍封，居民強制檢測。民政事務總署及黃大仙民政事務處亦因應慈正邨採集到陽性污水，以及彩雲（一）邨長波樓近日錄得多宗確診，昨向黃大仙居民派約7萬套快速測試套裝。

林鄭表示，目前政府加強了個案追蹤工作，例如人手「短短時間增加一倍，超過500人」，也廣泛使用檢測手段，3星期內做了60次大廈圍封強檢，超過960個地點強制檢測，「這一浪累積超過250萬次病毒檢測，平均每一日13萬次」，形容是「踩到行」。她又提到，六成本地個案在檢測陽性的時候已經在檢疫中心或正在大廈檢疫，「發病時並不是隨街游走」、「每一個早發現、早隔離才陽性，能避免了一條傳播鏈」。

林鄭指現時不宜全民檢測

或求助廣東省增檢測量

被問到會否考慮全民檢測，林鄭回應目前香港檢測量已十分大，引起了各種不便及焦慮，「如果要700萬人，可以想像可行性」，目前仍然覺得增加檢測能力，聚焦找出感染個案截斷傳播鏈「更加有效運用不是無限的資源」。她又補充，曾接觸數個檢測承辦商，獲悉如有內地支援，或有利提升檢測，已向廣東省政府提出要求，盼能從廣東帶部分檢測力到香港。

（新冠疫情）