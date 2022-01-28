「逸葵」疫情緩今解封 居民續須多次檢測 林鄭：居民付出助遏制社區爆發

本月21日起，逸葵樓、映葵樓及夏葵樓先後被封，前兩者原定5日後解封，政府其後稱兩廈具極高感染風險，逸葵樓延長圍封兩日至今早7時，映葵樓則延長兩天至明日。林太昨表示，由於逸葵樓個案數字顯著下降，由高峰期一日76宗跌至昨6宗，經風險評估後決定如期解封，居民完成手續後可離開，但未來數日仍要多次檢測，為減不便，部分檢測將派發深喉唾液瓶處理；除非疫情突變，映葵樓及夏葵樓明天解封。

另兩座明解封 林太籲居民未來10日留家

林太表示，樓宇解封前，房署會在共用地方如每個樓層清潔消毒，民政事務總署則派物資及深喉唾液瓶，並呼籲葵涌邨居民未來10日盡量留家、減少外出，其他非圍封大廈居民仍要強檢，由於邨內尚有大量居民須檢測，故將保留相關流動檢測站及熱線電話。

葵涌邨爆疫逾一周，林太昨特別感謝3萬多名居民，稱居民受到不同程度影響，他們的付出助香港遏制大型社區爆發。她承認政府在圍封安排上並非做得最好，但因應行動規模及複雜性，不想批評各部門，稱同事已盡力及改善。勞工處勞資關係科在葵涌辦事處設特別諮詢櫃位及電話熱線，解答葵涌邨居民在疫下的僱傭權益事宜。

衛生防護中心總監徐樂堅昨表示，葵涌邨新增個案漸回落，逸葵樓昨新增個案大都是檢疫中心內的患者家人；映葵樓高峰時單日增33宗，昨回落至3宗；夏葵樓高峰時有9宗，近日無新增個案，但仍要留意檢測數據。

雅葵樓安葵閣爆疫 疑涉垂直傳播

不過，中心透過強制檢測，發現葵涌邨雅葵樓及鄰近的葵馥苑安葵閣爆疫。政府晚上派員到雅葵樓及安葵閣視察，懷疑兩廈同涉垂直傳播，雅葵樓16、19及27樓的09室有居民確診，其中19及27樓的洗衣機去水位曾改動，缺U形隔氣管，病毒或藉糞渠進入樓上單位，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，該廈有兩個單位居民同日發病，不能確定16樓患者為源頭，故決定所有09室居民要檢疫。

安葵閣10樓及11樓08室居民染疫，當局表示喉管沒大問題，但有10樓居民用膠板封露台窗戶，用抽氣設備時或將病毒帶到11樓，會安排12至14樓08室居民檢疫。

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在港台《千禧年代》表示，葵涌邨暫形勢好轉，認為圍封及強檢奏效。他認為若未來一周疫情開始受控，農曆新年後有望逐步放寬現時限制，如食肆容許營業至晚上8時等。

梁子超：大廈或仍有傳播 解封難保無風險

呼吸系統科專科醫生梁子超認為逸葵樓和映葵樓近日持續有新個案，大廈內或仍有傳播，解封難保無風險，建議居民盡量留家，連續3日無新單位染疫才上班，且升降機內空氣傳播風險高，居民應選少人時段乘搭，並戴更貼面口罩。

明報記者

（新冠疫情）