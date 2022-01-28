長波樓橫直傳播 疑天台喉管設計傳高層 22居民染疫 逾60戶全邨保安檢疫

部分單位氣喉改動 7及11室數戶中招

樓齡42年、28層各有12至14個單位的長波樓前晚已被圍封，1030人接受檢測後發現18宗初步陽性個案，累計22人染疫，分佈於16個單位。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨到場視察後表示，該廈最先發現居於豪苑的夜更保安染疫，其後出現4宗個案，包括309室居民，CT值17.5（即病毒量較高）；707室兩人中，38歲女患者的CT值為12.6，另一人沒病徵；前晚再發現一42歲女子初步陽性，CT值14。

天台簷篷阻擋 喉管病毒難即時吹散

歐家榮表示，個案有「聚集性」，7室及11室分別有4個及3個單位出現個案，另外16樓同層有4個單位現個案。環保署污水項目經理霍偉佳稱，昨巡查7個單位，發現部分喉管尤其廁所氣喉曾被改動，甚至截斷，其中一個單位更曾爆糞渠。

政府專家顧問袁國勇說，7室及11室料有垂直傳播，707、1607、2107及2207室均有個案，很大可能是煙囪效應，當低層住戶吐口水或排便時，暖空氣向上升，把病毒從低層帶到高層；27及28樓的病例個案，則相信是通氣喉設計有問題，由於通氣喉建於頂樓外牆裏面，加上被簷篷隔着，導致病毒不能被風即時吹散，反而經過擾流效應，影響27及28樓。

至於16樓，4、5、6及7室均現病例，袁國勇指有理由相信由於這幾個單位的窗戶無法關閉，當所有住戶都開強力抽氣扇，室內形成負壓，可將病毒抽入室內。袁表示，長波樓全座7及11室居民，以及16樓2至7室居民要撤離。他又稱，由於保安員會到控制室吃飯，全邨所有保安員亦要檢疫。

或爆Delta 梁子超建議留家觀察5日

房屋署昨宣布，彩雲（一）邨屋邨辦事處的一名合約物業服務主任初步確診，她曾在1月21日協助葵涌邨逸葵樓圍封。她於1月22、23及25日接受檢測，在25日的檢測結果呈初步陽性。

對於長波樓可能正傳播Delta，梁子超說，Delta潛伏期較Omicron長，建議居民暫不應上班，以免引起工作地點爆發，最少應觀察潛伏期中位數、即5日，若長波樓連續5日大廈沒有新個案，居民才應上班。

（新冠疫情）