單日164宗新高 逾30隱形傳播鏈 梁栢賢：圍堵已不合適 促「緩疫」增打針誘因

已打針密切接觸者 梁：可考慮在家隔離

曾執掌衛生防護中心及醫管局的疫苗接種計劃專責工作小組成員梁栢賢昨在facebook表示，疫情發展至現階段，圍堵已不合適、也不能持續，因已打針者染Omicron後病情輕微，應盡快採取緩疫（mitigation）策略，加強疫苗接種誘因。他又稱，衛生署和醫管局同事應堅持專業判斷，「好好建議政策局，改變現時控疫方案」。他向本報補充，緩疫方向可考慮讓已打針的密切接觸者在家隔離。

12源頭不明第五波最多 遍九龍新界

本港昨增164宗陽性個案，打破2020年7月30日單日增149宗個案的紀錄，另有約100宗初步陽性。164宗個案中，有116宗為本地感染，當中104宗屬相關個案，多個群組如葵涌邨、豪苑的傳播鏈繼續擴散，並由豪苑引發新一條屋邨爆疫，彩雲（一）邨長波樓有22名居民受感染（見另稿）。此外，昨有12宗源頭不明個案，是第五波以來最高，患者住址涉九龍、新界多處（見表）。

連同昨增的164宗個案，自望月樓群組引發第五波疫情以來，本港已有約720宗本地感染，其中過去5天每日增逾百個案，令個案在5日內急增644宗。

防護中心：兩變種夾擊 市民街外隨時中招

衛生防護中心總監徐樂堅昨稱，近日個案中，逾30宗找不到源頭，代表社區有超過30條隱形傳播鏈，「現時社區傳播風險非常非常高，社區上同時出現兩種變異病毒株，包括Omicron和Delta，市民在街外隨時可受到感染」。他呼籲市民在農曆新年期間減少聚集，長者要盡快打針。

林鄭月娥昨表示，本港隨時會出現大規模社區爆發，引致確診個案數目幾何級上升，指本港疫情未受控。

因應確診急升，多個部門都要變陣，徐樂堅說會增加多一個個案追蹤辦公室，人手在原本的250人基礎上再增加250人，現時新辦公室暫有100人工作。

多區污水陽性 會到大區派快速測試套裝

副環保署長徐浩光稱，以往在定點檢測到污水陽性後，會到上游再檢測，但現有多區驗出污水陽性，顯示多區傳播風險上升，以往做法速度追不上Omicron，已改變工作模式，會到較大型地區向市民派發快速測試套裝，並加開流動檢測站。此外，醫管局稱計劃重開亞博9號及11號展館的治療設施，提供500張病牀。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，第五波個案在短時間內急升，是因為葵涌邨圍封太慢，導致走漏個案入社區，加上市民面對第五波時出現抗疫疲勞，不似以往一樣有危機感，且臨近過年，社區人流仍很多。他說，現時源頭不明個案多，傳播鏈開始模糊，第五波或進一步惡化，確診或幾何級數上升。梁又指本港長者接種率較低，一旦Delta在長者群組爆發，或會衝擊醫療系統。

明報記者

（新冠疫情）