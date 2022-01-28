抵港檢疫減至14+7 自我監察期間可外出

林鄭：Omicron潛伏期較短

林太表示，當局早前參考了專家意見，認為Omicron潛伏期較短，14天檢疫已足夠，故將本地個案密切接觸者檢疫期由21天減至14天，現為維持政策一致性，決定同步縮短抵港者檢疫期至14天。她表示，明白商界不滿仍須檢疫14天，冀可減至7天，甚至免檢疫，對此她說政府必須重申，現時本港未有條件與病毒共存。

外資金融機構過去一年努力游說港府放寬出入境措施無果，據英國《金融時報》引述消息報道，美國銀行（Bank of America）已開始審視香港業務，以確認哪些員工可遷往新加坡，報道引述與該行關係密切者表示，相關措施暫屬應變計劃，在疫情限制措施持續下，「可以是長期決定，也可以是臨時計劃」。美銀對此不予置評。

梁子超料走漏1%個案

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，將入境檢疫期減至14日，可能走漏1%個案，但現時本港社區傳播鏈愈來愈多，故即使走漏輸入個案相信影響不會很大。

另外，食衛局長陳肇始接受「彭博社」訪問時表示，如竹篙灣檢疫中心飽和，家居檢疫是其中一個選項，但須作風險評估，以決定哪些人可居家檢疫。林太亦表示，當局將研究增加檢疫設施，目前已接觸兩間酒店，冀可轉檢疫用途，惟承認該兩間酒店房間數目皆不逾千。

（新冠疫情）