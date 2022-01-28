陽性污水廣泛傳播鏈多 林鄭稱疫源棘手須速截

爆發恐致確診幾何級數升

林鄭月娥於昨日記者會表示，疫情仍非常嚴峻，大規模社區爆發可引致確診個案幾何級數上升，故政府不敢怠慢，望以快速手段切斷傳播鏈。

她解釋，本港確診個案仍徘徊每日100宗的高位，昨錄得164宗是疫情爆發以來最高單日數字，但當中有數十宗輸入個案，與前年7月30日錄得最高位149宗不同，當時只有幾宗輸入個案，但現時數字仍是處於「高水位」。

望月樓跳舞群組傳播鏈斷

她又表示，定點及非定點監察污水亦發現不少陽性樣本，說明多處污水呈陽性，即社區有很多條傳播鏈，但部分範圍過大，未能強檢。她說現時望月樓群組及跳舞群組傳播鏈已截斷，反映有能力及有成效阻截病毒散播。

林太並提到，今次病毒源頭很「棘手」，其中有葵涌邨的超級傳播者在邨內多幢大廈游走，進口倉鼠亦帶來Delta病毒傳播，造成黃大仙豪苑群組及長波樓群組。她續稱，現時不知仍有多少人飼養倉鼠，但感激忍痛交出倉鼠的市民。

（新冠疫情）