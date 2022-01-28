推疫苗通行證 室內範圍可包即包 谷九成接種 新入住院舍長者須打針

本港昨增164宗陽性個案，當中116宗為本地個案，12宗源頭不明，輸入個案佔48宗。林鄭月娥表示，由於疫情更為嚴峻，無法放寬或微調社交距離措施，宣布延長現有社交距離措施至2月17日，並將接種第一針比率目標定為90%，稱是政府的「路線圖」，會以此為基礎調整其他措施，形容提升疫苗接種率是「出路」。她又表示。內地和新加坡接種率可達九成，故香港亦要有一個更高的目標。她稱現時每日接種約4萬劑疫苗，可應付每日6萬劑。本港接種第一針比率現為78.6%。

林鄭又宣多項「谷針」措施，包括修訂《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，擴大涵蓋表列處所，並將「疫苗氣泡」易名「疫苗通行證」，各政策局正研究涵蓋的處所，「總之室內能夠使用『疫苗通行證』，我們（政府）今次都要做」。她表示日後若要求打第二及第三針才可進入表列處所，均會預留足夠時間讓市民打針。

安心出行連針卡 面授停至2‧21

「安心出行」昨推出更新版本，可結合打針紀錄或豁免打針證明。林太表示，做法與實名制沒直接關係，但日後追蹤時會有幫助，因程式內有疫苗接種紀錄，有更多個人資料可協助追蹤工作。

現時滿80歲群組接種第一針比率僅30%，70至79歲群組為59%，其中院舍院友僅26%已接種。林鄭月娥表示，長者一旦感染，病情更嚴重，留院時間更長，亦難保能夠醫治，需擴大為院舍長者接種疫苗，宣布將規定新入住院舍長者必先接種疫苗，但強調會預留足夠接種時間，具體日期仍在計算中。學生方面，政府宣布延長全港學校暫停面授課堂至2月21日。

林鄭：減拒針者選擇

林太否認強迫市民打針，表示只是令不打針者少了選擇，與立法強迫打針仍有很大分別，「你在這樣的疫情下仍不打針，就要接受後果，後果就是很多地方都去不到」。她又稱將向立法會申請注資，推出新一輪防疫抗疫基金，以體恤態度幫助受影響者及處所，並呼籲市民農曆新年期間留家，減少跨家庭聚會。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時疫情很可能正在惡化，沒可能放寬社交距離措施，市面上人流仍很多，擔心延長措施亦未能鼓勵市民留家。梁又說，即使長者現時立即打針，也不會即刻獲得保護，只能「盡打」。

餐飲聯：疫苗證助減查針壓力

食肆禁堂食再延長，情人節及元宵節都不會有晚市，餐飲聯業協會會長黃家和說，估計再延長禁晚市堂食業界損失超過80億元。他預料晚市堂食或需待3月才較全面放寬，擔心或出現結業潮。對於政府將推「疫苗通行證」，黃認為有助食肆員工更易執行防疫措施，「一看就知有否打針，餐廳員工容易檢查，壓力也減少」。

星晨旅遊啟動自動清盤

另外，香港老牌旅行社星晨旅遊有限公司宣告結束，該公司網站展示公告，表示董事通過決議，將根據香港公司（清盤及雜項條文）條例第241條，啟動自動清盤程序。星晨2020年底曾遭丹麥旅遊服務公司入稟高等法院申請清盤。根據星晨旅遊網頁，其於1971年成立。

明報記者

（新冠疫情）

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