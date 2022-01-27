議員倡引特權法查 田北辰質問政府責任 羅致光稱不排除社署採規管行動

陳恆鑌爭過年前開會討論

民建聯葛珮帆稱，事件令人質疑機構早已形成粗暴的虐兒文化，表明民建聯不排除引用《立法會（權力及特權）條例》提出深入調查，了解機構的監察制度，並調查社署的角色和責任，她又要求政府介入調查其他同類機構。工聯會鄧家彪建議盡快召開福利事務委員會跟進事件，促社署交代如何監管童樂居及同類機構，以及邀請相關機構負責人向立法會解釋事件。

葛珮帆促政府介入查同類機構

實政圓桌田北辰指出，該份報告沒有解答，該機構年收政府8000萬元資助，「那麼政府部門有無監管責任？是否給了錢就合埋對眼，有無抽查、巡查、見見小朋友？」

經民聯林健鋒稱，事件反映政府及機構管理層有監管問題，當局應考慮日後向發生同類事件的機構扣減資助。他促請機構有序全面更換童樂居職員，又建議政府成立專責審查委員會調查，而立法會則應盡快引用《立法會（權力及特權）條例》成立委員會調查有關的失職行為。

勞福局長羅致光以書面答覆議員提問時表示，執法和規管機構仍就事件調查，不排除有進一步行動，部分個案已進入司法程序，政府不宜就個別事件詳細交代；社署會仔細檢視檢討報告並決定下一步行動，視乎報告內容及調查結果，不排除根據法例採取相應規管行動，而社署署長若認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人等從註冊中除名。

羅致光稱過去3年，社署未有接到有關香港保護兒童會的投訴，社署現時每天不同時段突擊巡查童樂居，並自本月17日起派遣專隊進駐，確保中心運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施。