虐兒檢討報告：管理層早察「粗魯對待」從無干預 委會促童樂居高層請辭 員工全換

羅致光：機構有嚴重缺失

考慮是否宜受社署資助

勞福局長羅致光深夜發稿稱，事件揭示機構在該幼兒中心的日常運作、督導、培訓等多方面嚴重缺失，有違社署要求，更有負公眾期望；社署會持續關注檢討委員會對保護兒童會其他服務的檢討結果和建議，從而考慮該會日後是否適宜提供受社署資助的服務。

兒童會總幹事童樂居院長請辭

夏穆表示，該會因應首階段報告，循三方向改革（見圖），他指事件揭發時童樂居有61人在職，迄今已解僱20名被捕幼兒工作員，副院長屆退休年齡，將會離職；至於總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英請辭，該會已啟動招聘總幹事程序，院長一職本周內由其他服務單位調任人選接任，並將成立人事管理小組跟進數名員工懷疑涉不當行為，現時童樂居有34名幼兒工作員照顧61名兒童。蔡蘇淑賢現亦擔任兒童事務委員會委員、非牟利幼兒教育機構議會副主席等。

揭提衣領扔墊、腳踢等

斥無考慮兒童感受尊嚴

獨立檢討委員會（下稱「委員會」）本月3日成立，本周二向社署提交首階段報告。委員會審視童樂居閉路電視錄影，發現最少10項持續出現的粗魯對待兒童行為，包括兒童被提衣領扔在墊上、掌摑、腳踢以令其移動等，委員會確信童樂居管理層早已察覺但從無干預，而當更嚴重的虐待行為發生時，主管人員有可能不在現場，委員會認為童樂居監督基本上無效。

指員工互相監督制「完全崩壞」

管理層無通報高流失率

報告並提到，幼兒工作員朋輩之間的互相監督制度「完全崩壞」；又指童樂居逾七成人員的工作經驗不足3年，管理層無定期為員工提供適當兒童保障方面的培訓，最後一次為職員舉辦關於虐兒的講座已是2015年；管理層也沒向執委會通報員工高流失率及幼兒工作員粗魯對待兒童情况，「鑑於社署沒有表示任何關注，院長和服務總監可能覺得童樂居的工作做得很好」。

次階段檢討擴至檢視其他中心

檢討委員會主席黃嘉純稱，童樂居的兒童是社會上「最弱小及無助的一群」，須為他們發聲，稍後第二階段檢討將擴至檢視保護兒童會其他服務中心，確保沒不當行為。黃指事件令35名兒童受害，涉事0至3歲幼兒無法打理自己生活，令人非常難過和心痛，而童樂居幼兒工作員無考慮兒童的感受或尊嚴。

黃嘉純說，委員會調查時召見了執委會主席、總幹事、前線及已離職員工，相信很多粗暴行為已維持一段時間，而人員的這些不恰當處理手法，「甚至可以說是造成了一個習以為常的文化」，卻無人舉報，管理層沒意識到嚴重性，屬不可接受，整個機構及童樂居管理層需負責請辭；委員會建議所有童樂居員工須幾乎全面撤換、改革保護兒童會和童樂居、要求保護兒童會的高層領導人自行請辭等。至於兩名管理層請辭是否足夠，黃認為應由會方評定。

社福界立法會議員狄志遠稱，機構管理層請辭是負責任做法，但質疑童樂居多人被捕，機構是否有能力運作，籲機構尋求外界專業人士協助。民主黨福利政策發言人莫建成促公開整份首階段報告，指保護兒童會形象已無藥可救，強烈要求社署停止對該會資助及收回營運權，將有關服務交其他社福機構營運。社聯稱，社署務必為事件中受虐兒童安排合適照顧方案，持續監察保護兒童會執行各項改革建議，確保童樂居能為兒童提供優質服務。

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