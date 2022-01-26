周內公布年初四後安排 林鄭：大幅放寬機會微

林鄭月娥昨稱，「初步答應」本星期內向公眾交代年初四後的社交距離措施安排，初步看法是大幅度放寬社交距離措施的機會很微，至於能否微調，她已要求各政策局及部門每日評估。

稻苗學會主席徐汶緯指，禁晚市堂食令食肆生意大減，員工工時減令工資打八折。徐稱D類食肆日後可考慮要求全部顧客打針，以換取開放堂食至晚上10時，而C類食肆可改為要求顧客要打一針，換取堂食至晚上8時。

酒吧業倡全部顧客打兩針換復業

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁認為，「短時間內唔可能清零，如果要清零先可開業，可能今年中都無法開業」。梁稱酒吧一向要求顧客接種至少一劑疫苗，建議提高要求至接種兩劑，爭取政府讓酒吧復業，另促政府向受影響處所推出保就業計劃。

自由黨立法會議員邵家輝希望政府勿一刀切關閉15類表列處所，應考量每類處所爆疫風險及生存空間，如美容院、按摩院如防疫措施妥當，且有效追蹤客人，應先讓復業，又建議再推出短期保就業計劃、電子消費券等。

另外，深圳市新冠病毒肺炎疫情防疫指揮部辦公室昨公布，今日起由香港入境深圳的普通旅客，入境時須持有粵港兩地政府認可檢測機構發出的24小時內有效的核酸檢測陰性報告，入境後須接受14天集中隔離醫學觀察和7天居家健康監測。

（新冠疫情）