林鄭解釋不戴口罩：市民或需感受我情緒

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前稱，若林太檢測陰性，同場其他人均有戴口罩，相信風險很低，但「唔戴口罩咁就唔係咁好」，並指專家及領袖要「以身作則」。

林鄭月娥昨日被問為何不戴口罩，她稱只在立法會及透過媒體向市民說話時不戴口罩，因為市民需清晰聽到特首向公眾傳遞的信息及感受其情緒，例如目前她為疫情憂慮，便不會輕鬆展現笑容。

建議特首戴口罩否？ 張竹君：不評論

昨日疫情記者會，有傳媒問到「市民室內演講不戴口罩」的風險時，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，室內公共地方暴露時間愈長，感染風險愈大，若身處室內，除了進食都應戴口罩。問到會否建議特首在記者會戴口罩，張竹君表示不會評論個別人士情况。

林哲玄：記者會距離5米 可飛沫傳播

林哲玄認為，林太與記者會其他人最多只有4至5米距離，病毒可透過飛沫傳播，他建議超過10分鐘的會面都應戴口罩。他說，當局難以完全確保在場人沒受感染，戴口罩可保護他人及自己。林哲玄又指，林太身為領袖應是帶頭和示範的角色，在任何場合與人說話都應戴口罩，並建議若不想戴口罩說話，可考慮對着鏡頭見記者。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，在「動態清零」下或做好防疫的內部會議，可有條件除口罩發言，但長時間的室內記者會內，未必可靠空氣稀釋病毒，不戴口罩說話不太理想，而病毒的傳播距離則視乎病毒排放量、空氣氣流及「彩數」。他說，講者和現場受眾都戴口罩，口罩的保護率才達到最高，「口罩成功保護到社區，因為人人都戴」。

另外，民主黨在本月14日至23日訪問逾600名市民，65%受訪者認為本港「應該」或「十分應該」就病毒共存策略研究或準備，較去年11月同類調查增加23個百分點。民主黨醫療政策發言人袁海文表示，頻頻收緊社交距離限制市民生活，對香港不是好事，市民也不太可能無了期地等待不願打針的人。

明報記者

（新冠疫情）