增院舍接種率 聶德權：已聽建議 盼短期內推政策 業界倡授權醫生決定打針否

李輝建議不接種不可探訪出房

聶德權在其facebook稱，社署數據顯示全港1134間長者及殘疾人士院舍共7.89萬名院友，僅22%接種首針疫苗，故有莫大迫切性快速提升院友接種率。他說前晚以視像形式舉行院舍外展接種「主動評估—接種」計劃分享會，與50多名資助和私營院舍營運者代表、院舍巡診醫療機構代表和醫生等交流，有與會者反映院友家人的憂慮及保留態度等；多名與會代表提出加快接種建議，包括釐定進取接種政策和要求、行政手段推動接種、擴大疫苗氣泡適用範圍等，當局會積極研究，期望短期內推出政策措施。

李輝說，院舍接種率停滯不前，拖低疫苗覆蓋率令通關無期，並不理想，政府應推出行政措施推高接種率。李稱業界認為可授權醫生最終決定院友應否打針，「等家人同意先打針，就拖慢了，社會不應該讓不打針的人拖慢」，另建議一系列行政措施，例如不打針的院友不可出大廳或參與小組活動，只可在自己房間範圍活動等。

稱疫情嚴峻 有院舍接種率升兩成

安老服務協會主席陳志育表示，過去兩周疫情嚴峻，不少院友家人來電提出為院友打針，個別院舍接種率由兩成升至四成。但陳指部分院友經醫生評估適合打針，但家屬不回覆同意書，建議由醫生全權決定院友是否打針，而業界普遍認為政府應採取「更進取做法」。

社署發言人回覆，由去年9月底至本月23日，有約7200名院友已透過外展服務打第一針新冠疫苗，因應近日疫情急速變化，政府與業界代表交流，並正積極研究政策措施，推高院友接種率。

（新冠疫情）