港大研究：青少年打兩劑復必泰 心肌炎風險較一針高6倍

稱隔12周打第二針已有保障

研究團隊分析「2019冠狀病毒疫苗安全監測計劃」數據，發現若以每10萬名青少年接種復必泰疫苗為基準，接種第一劑後有3人出現心肌炎，第二劑則約有22人患心肌炎。港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強表示，其他國家的初步數據顯示，青少年打兩劑疫苗的間隔愈長，患心肌炎風險愈低。

另一項研究則針對急性心肌炎或心包炎情况，團隊分析本港約17.8萬名12歲或以上青少年，他們共接種了30.5萬劑復必泰。結果顯示，當中33人接種疫苗後出現急性心肌炎或心包炎，當中超過八成是男性。而上述33宗病例中，有八成是接種第二劑後才發生，所有患者症狀輕微並已自然康復。

未有數據顯示科興與心肌炎有關

第三項研究發現，成年人和12歲或以上青少年接種復必泰疫苗後，患心肌炎或心包炎的風險比未接種疫苗高約3倍，主要在接種疫苗後14天內發病，暫未有數據顯示科興疫苗與心肌炎或心包炎存在顯著關聯。

團隊重申，本港青少年接種後發生心肌炎的風險罕見，亦未見個案因此進入深切治療部或死亡，市民亦可考慮改在大腿外側注射，減低接種後的不良反應。

（新冠疫情）