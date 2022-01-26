林鄭：過年前交代洪宴調查 據悉報告呈北京待發落

林鄭稱仍對徐英偉較失望

《南早》稱特首決定要求徐辭職

多名建制派議員昨拒絕評論徐英偉去留問題，《南華早報》昨引述消息稱，林鄭月娥已決定要求徐英偉辭職下台。本報分別向特首辦和民政事務局查詢，至截稿前未獲回覆。

行政會議成員葉國謙拒絕評論徐英偉應否辭職，以及林太是否已要求徐辭職。被問到對徐的處分會否比較嚴厲，他稱其他涉事官員已可復工，而徐英偉仍要繼續休假，相信對徐的處分肯定與其他官員不同。

葉國謙料處分不同他人

據悉，港府已完成事件調查，正待北京作決定。有政府官員表示，若徐英偉昨如其他官員上班，料會很尷尬，故林太要求徐需休假至大年初四。另有政界中人表示，據其了解徐未收到特首要求他離職或處罰的信息，估計是因涉及北京決定，特首也不便越俎代庖；而他個人認為，徐英偉作為問責官員，主動請辭對各方都好，包括其所屬的民建聯，因即使最後北京只予以譴責，徐本人、政府和民建聯都要面向社會解畫，必損管治形象。

林鄭月娥昨早出席行會前見記者，表示針對出席洪為民生日派對高官的調查已進入尾聲，希望能夠在農曆新年前向社會交代。她稱問責制對官員要求的標準定得很高，官員必須盡忠職守、有誠信，時刻對自身行為謹慎，不應令政府尷尬。

多名建制派議員昨拒評徐英偉的去留問題。曾要求涉事官員負責的選委會界別議員江玉歡稱，調查報告仍未公布，不想揣測徐是否要辭職，認為現在評論對各方都不公道。工聯會麥美娟稱，特首要求徐繼續休假，顯示政府重視官員行為，但認為討論徐英偉應否辭職是太多揣測。有參與生日會的科技創新界邱達根說，他未有時間了解林太的發言內容，不便評論。

選管會明公布特首選舉指引

另外，特首選舉3月27日舉行，至今仍未就提名期刊憲，林太被問到有什麼因素影響或是否有阻滯時說，法例下還有空間在稍後公布提名期，並沒有超過法定限期。選管會昨宣布，將於周四（27日）公布特首選舉活動指引。

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