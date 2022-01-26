小學師生接種率七成可全日面授 料家長首要考慮接種反應 校長：仍在觀望復半日課

個別年級達標也可申面授

5至11歲學童現時已可接種科興疫苗，或於下月16日起接種復必泰。教育局稱，因應接種疫苗下降至5至11歲兒童，現參考中學的現行模式，更新全日面授條件，包括70%學校教職員接種兩劑疫苗滿14天；以及70%學生完成接種滿14天（一劑復必泰或兩劑科興疫苗），可申請全日面授，全校或個別年級達標分別有相應安排。

津小議會料短期難有學校達標

津貼小學議會主席胡艷芬稱，不少小學家長現階段都抱觀望態度，相信他們首要考慮子女接種疫苗後的反應，而不是考慮打針後可返全日。她說，有別於中學，小學生不需面對公開試，壓力相對較小，學校半日面授仍可維持教學進度，又指不同家長對全日、半日課的想法也不一樣，有人認為半日課可騰出下午時間做其他活動，亦有雙職家長考慮照顧問題。

胡艷芬稱，現時談何時返全日是言之過早，「大家都觀望何時回復半日面授」。她預料短期內難有小學達到返全日的接種率，指仍有好多未明朗因素影響家長決定，「相信未必三兩個月可解決，然後很快已到學期尾」。

張勇邦促專家多講解數據釋疑

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，據其籠統估計、其他校長反映，大部分家長對接種疫苗有保留，指從他們的提問可見憂慮，「不是問幾時有得打，而是問可否不打、會不會強迫子女打、是否打針後才可返學」，他稱不排除部分家長低調認同打針，但少表達出來。他認為，要釋除家長疑慮，得靠醫學專家多講解數據，「有沒有外國的數據可以參考說服家長讓子女打針？」

張勇邦認為，專家可加以說明清楚接種與否的分別，「有家長可能連流感針都不讓子女打，較難說服他們讓子女接種疫苗」，又相信他們都是明白事理，只是缺少足夠具體資訊。

大埔家教會聯會：家長無反應 不算吸引

大埔區家長教師會聯會會長何主平稱，小學家長接種疫苗的態度「不是反面」，尤其近日有年幼學童確診，主要從疫苗作用、防疫方面考慮，不過家長對子女接種疫苗可返全日是「無反應」，認為對他們的吸引力不算大。

明報記者

（新冠疫情）