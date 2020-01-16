政府招募過年圍封隊 退休紀律部隊時薪390

有公務員不滿參與防疫只補假

據招募信件，專隊工作包括到高感染風險樓宇上門探訪、協助居民登記、處理如老人家等特別案例、人流管制及維持秩序等。參與專隊者將獲足夠全副個人防護裝備，亦會獲免費檢測。專隊成員將根據退休後服務合約計劃，以短期及兼職形式獲聘，行動時間一般約下午5時至大約凌晨2至3時，也可能在日間，每小時可獲390元，以反映專隊工作的挑戰性。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，現職公務員會到疫區派物資等，但只能補假，他說有公務員不滿兩者待遇存落差。

公務員事務局回覆稱，為應付防疫措施，考慮個別行動實際規模和人手需要後，會適當調派政策局和部門人員支援，亦會招募富經驗的退休公務員參與。過去數日葵涌邨圍封，動員逾10個決策局及部門、逾1800名人，包括政府僱員和退休後服務合約僱員。局方表示，如公務員需在規定工作時數以外工作，各部門會根據《公務員事務規例》及公務員事務局通告，相關人員會有逾時工作補償。至於退休公務員，政府會按支援工作性質、工作時間等，提供合適酬金。

（新冠疫情）