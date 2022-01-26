6宗源頭不明 大半年新高 包括回港易男子 當局稱在港中招機率大

黃金海岸遊艇會兩人染疫 或共用更衣室

源頭不明個案中，36歲男子（第13,427宗）住元朗GRAND YOHO 2座，在觀塘「1亞太中心」從事會計，他本月14日在上海檢測呈陰性，本月16日以「回港易」返港，抵港檢測同呈陰性，至23日發燒。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心認為患者在本地感染機率較大，懷疑屬變異病毒株Omicron個案。

另一名不明源頭患者為61歲男子（第13,448宗），他住粉嶺嘉福邨福安樓，並在屯門黃金海岸遊艇會任司機。該會早前有一名廚師染疫，張竹君稱，兩名患者並不相識亦無接觸，但可能曾用同一更衣室和洗手間，已要求遊艇會消毒，相關人等須強檢。

其餘源頭不明個案包括早前公布住筲箕灣愛東邨愛平樓、在威爾斯親王醫院精神科專科門診工作的41歲女護士（第13,452宗）；住大埔白石角雲匯1期、在何文田恒生銀行工作的40歲男職員（第13,506宗）；住黃大仙上邨達善樓的75歲退休男子（第13,464宗），涉變異病毒株L452R，即疑屬Delta；以及住葵馥苑安葵樓的29歲家庭主婦（第13,507宗），她本月23日檢測呈陽性、翌日發燒。

感染個案捐血 獲輸血病人檢測陰性

至於前日醫管局公布，有感染個案捐血製成的血小板已用在另一病人身上，醫管局總行政經理何婉霞昨表示，東區醫院已安排接受血液的病人檢測，報告呈陰性，而兩間涉事的輸血中心職員全部檢測同樣呈陰性。

共用更衣室 勝利道地盤百人檢疫

另外，何文田勝利道5號的「芳菲」地盤已有9人染疫，張竹君表示，該地盤涉29層住宅建築物，同一分判商轄下共有約100名員工，大部分為電業工程人員，在地下及一樓工作，調查顯示他們會共用更衣室及洗手間，因應多人染疫，所有工人均會被視為密切接觸者及須送往檢疫，而地盤在重新開放前須徹底消毒。

（新冠疫情）