糞渠氣喉疑「直播」 荃灣榮華閣撤居民 樓下住客病發天台單位中招 疑第五幢垂直傳播

鳳凰新村髮型屋增兩宗 豪苑患者所養倉鼠檢測呈陰

至於豪苑第一座的患者所養倉鼠，漁護署昨回覆本報表示，該倉鼠對新冠病毒測試呈陰性反應。截至昨午5時，漁護署共收到104隻倉鼠，早前發現一隻倉鼠呈陽性，署方已人道毁滅98隻倉鼠，另有4隻自然死亡。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，前日列為源頭不明的55歲男子（第13,340宗）居於荃灣花園榮華閣12樓5室，流行病學調查發現他沒有去過高危場所，1月21日出現病徵，1月22日的樣本驗出陽性。昨確診的41歲裝修工人（第13,420宗），居於同廈天台5室，曾打兩針科興，1月22日現病徵，1月23日在仁濟醫院留樣本，結果亦確診，Ct值（病毒數值）較低，即病毒量較高，歐家榮估計他為新感染個案。

裝修工病毒量高 氣喉處加建天台屋廚廁外

衛生防護中心及環保署到場視察後，歐家榮說初步結論是居於12樓5室的首名患者所排污水，氣流經糞渠由氣喉上天台，天台氣喉位置正處於天台5室的廚房及廁所外面，估計帶病毒的氣流因而滲入屋內，因此要求榮華閣4至18樓的5室居民撤離。另外，由於大廈4室單位及5室單位共用一個半封閉天井，中心認為病毒有可能透過位於天台的排氣喉出口放出，再滲入高層單位，榮華閣16至18樓和天台的4室居民也須撤離。榮華閣共18層高，每一層有6個單位，今次撤離行動涉16戶。

歐家榮補充，裝修工人潛伏期內去過名城三期2座、灝景灣5座及大窩口一家幼稚園裝修，但相信其感染途徑很大機率來自12樓住客，而非工作地方。另外，被問到天台單位是否僭建，環保署代表稱相信天台單位屬加建，屋宇署會跟進。

黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」昨增兩宗個案，分別是顧客（第13,480宗）及兼職員工（第13,481宗），二人均驗出L452R變種病毒。張竹君認為雖然3宗個案未有清晰源頭，但相信相關。張指出，該髮型屋出現數宗個案，豪苑第一座亦現垂直傳播，加上再發現居於該區的源頭不明個案，顯示黃大仙已有傳播鏈，且當中有患者較遲被發現，可能造成社區感染，呼籲黃大仙區市民盡快檢測。

林鄭：倘養倉鼠者早檢測 或可早截疫鏈

行政長官林鄭月娥昨於行政會議前提及黃大仙疫情，稱豪苑養倉鼠的個案沒響應政府呼籲交出倉鼠，出現病徵後看私家醫生但沒檢測，直至驗出污水呈陽性要求強制檢測才發現個案，認為「如果他能夠早一點願意接受檢測或意識到自己養有倉鼠而可能是一位高風險人士，或許可更早截斷這條傳播鏈」。

另外，張竹君稱，大埔林村沿林錦公路由較寮下至坪朗花園一帶的污水樣本對新冠病毒呈陽性反應，將會縮小範圍再檢測，中心也會在附近設置流動檢測站，呼籲該區居民自願檢測。

明報記者

（新冠疫情）