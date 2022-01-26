拆局：封樓5日斷鏈未如願 知情者：或防控差檢測播毒

有參與逸葵樓圍封的知情者說，按Omicron特性，一般受感染後兩三天便會病發並驗出陽性，故政府當初設定5天圍封期，原意是在約兩個病發期內觀察居民，理論上最理想是圍封第4天個案跌至單位數，便可在第5天後解封。不過事與願違，昨日公布的陽性個案仍是雙位數，故要圍封多兩天觀察。

逸葵樓個案昨維持雙位數

「最理想是圍封4天變個位」

該知情者說，昨日公布的雙位數字，某程度反映新病發的人很大可能是在圍封初期感染，極可能發生在大量居民上落往檢測期間，因不排除一些在最初兩天確診的數十個案，當時也混在上落人群中。他說房署在感染控制、處理消毒等上較差。

稱房署主導難辭其咎

曾參與過去不同區域圍封檢測的他說，過去一些通宵強檢主要由民政局主導，安排較有秩序，如居民會分層在不同時段到樓下強檢，不像今次逸葵樓初期，居民一窩蜂走到電梯大堂等候檢測。

至於在檢測站大排長龍的風險，該知情者說，檢測站位處空曠並秩序井然，居民輪候時間雖長，但感染機率相對低。他強調，確實感染途徑有待科學確定，而混亂主要在首兩天，第3天已回復秩序，希望房署等部門汲取教訓。他說，衛生部門遲了一天圍封逸葵樓有其責任，但圍封令下達後的流程問題，作為主導部門的房署難辭其咎。

特首林鄭月娥昨稱，今次由房署高層任總指揮，並動員6個檢測承辦商設10個流動檢測站，每日可供3萬人次採樣，過去的周六周日每日檢測1.9萬次，能力可應付，而所有工作都會完善。

（新冠疫情）