夏葵樓「無縫圍封」落空 有居民外出上班被召回

9時抵地盤 11時接禁足通知

在佐敦地盤上班的夏葵樓居民劉先生，昨凌晨3時許接獲短訊通知檢測陰性，早上約7時獲准離開，約9時返抵地盤，其間得知特首宣布夏葵樓延長圍封5天，約11時接獲政府人員來電通知要返家，他隨即向公司請假，「工友都不想見到我」。他昨午約3時返回住所，途中順道替家人及鄰居補給食物，包括麵、蛋糕、曲奇餅等，自言只得一雙手，所買不足夠。

劉說早有心理準備會延長圍封，但亦「無乜準備」，本身做長工的他預計工資暫不受影響，加上公司原定下周一開始放農曆年假，現當作提早過年。

夏葵樓居民蕭先生同樣在短暫解封時外出，他說工作人員昨早告知檢測陰性可外出，他便去吃早餐，其妻其後打算外出檢測，已不能離開。他說非常擔心疫情，大廈被圍封在各方面也不便，只能無奈接受。居民陳小姐則批評安排混亂，「不如一次過全部（大廈）圍封」。

政府派員上門促落樓驗

居民：反致「人山人海」

劉先生其後反映，政府昨晚派員上門要求下樓檢測，同一時間大批人湧出，「搭𨋢都搭唔到……這樣安排，一定交叉感染」，決定暫留在家。他質疑前晚夏葵樓首日圍封，居民可自行下樓檢測，檢測站反而沒人龍，政府人員昨晚同時在全層拍門，反而「人山人海」。

稱接逾2000查詢求助

議員：待檢疫者等數小時

民建聯立法會議員陳恒鑌稱，葵涌邨先後圍封多天的逸葵樓和映葵樓，需送往檢疫的人多，但當局在安排陽性個案或密切接觸者離開的程序仍未理順，令居民需等多個小時。他說其辦事處熱線過去幾日已接獲逾2000宗查詢及求助，最大問題是政府沒足夠資訊，房署欠圍封經驗，統籌指揮有困難。他認為這不單是房署責任，期望各部門加強協調。

陳又說，現被圍封大廈不同樓層居民可自由落樓檢測，很易跨樓層感染，最好是居民足不出戶，政府加派檢測承辦商人手上門檢測。他又稱，圍封大廈居民長期留家吃飯盒，垃圾量自然較平時多，促增加收垃圾次數，並徹底清洗各樓層。

（新冠疫情）