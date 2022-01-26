逸葵封5日再兩日 居民憂困住染 全邨多約50宗 增封夏葵樓

逸葵增28 紀律部隊宿舍失守

昨日確認陽性的124宗個案中，28宗住逸葵樓，10宗住夏葵樓，7宗住映葵樓，連同初步陽性個案，葵涌邨已有逾270人染疫。被葵涌邨多幢大廈包圍的紀律部隊宿舍葵馥苑安葵閣亦出現個案，一名29歲家庭主婦於周日（23日）採集的樣本驗出陽性，翌日發燒，昨日確診。

逸葵樓本月21日起被圍封，原定為期5日、今早屆滿。特首林鄭月娥昨宣布延長圍封逸葵樓至周五。夏葵樓前晚被封區檢測，林太說由於夏葵樓新增個案數目較多，故不會解封，會「無縫銜接」圍封5天，直至周六（29日）。她說，明白逸葵樓居民得悉要圍封多兩日，「一定很焦慮不安、很不開心」，政府會將配套服務做到最好。

送走懷疑個案 𨋢未停用消毒

有確診者留家等10小時

不少逸葵樓居民擔心留在大廈「困獸鬥」，每次落樓檢測都增加感染風險。據逸葵樓居民翻拍的閉路電視片段，昨午有工作人員運送懷疑陽性個案後，未有其他人即時為升降機消毒，隨即有其他居民入𨋢。逸葵樓居民吳小姐擔心，Omicron可經空氣傳播，質疑「為何連消毒也沒有」，批評政府防疫不力。她又說，部分居民或未知自己染疫，一大批人同時間落樓檢測，會增加感染風險。

逸葵樓居民Y先生說，同層鄰居圍封初期檢測一直陰性，前晚接獲短訊通知檢測陽性並出現病徵，懷疑被同層確診者交叉感染。他引述稱，鄰居自言已做足個人防疫措施，但毗鄰兩個單位均有人確診，其中一個單位的確診者等候約10小時仍未被送走，居同層的Y亦擔心受感染風險大。

此外，不少逸葵樓居民投訴大廈衛生差，有居民反映，昨午經閉路電視所見，工作人員派午飯時紙包飲品跌落地上，但未有再消毒便派予住戶，又有工作人員在堆滿垃圾的電梯大堂旁分發膳食，隨後再將原本盛載紙包飲品的紙皮盒棄於早已塞滿的垃圾桶旁。

本報向房屋署查詢會否疏導人流、減少圍封大廈居民在升降機聚集，以及大廈升降機在運送完初步陽性個案後，會否馬上安排消毒，至截稿前沒獲回覆。

梁子超：倘維持新增20宗

或顯示有交叉感染

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，Omicron潛伏期中位數為3日，暫時所見，逸葵樓新增個案的趨勢與之符合，但若未來數日每日新增個案維持在約20宗、甚至反彈，或顯示大廈內出現交叉感染。他認為待逸葵樓新增個案數目跌至一兩宗、甚至「零新增」才解封是最穩妥。

籲按時段分流檢測

至於如何防止大廈內交叉感染，梁子超認為政府應延長檢測時間，並安排居民分批檢測，例如指定某個時段讓某10個單位居民落樓檢測，分開每個家庭搭同一部升降機，另若情况許可，應留一部升降機專門運送染疫者。

明報記者

（新冠疫情）

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