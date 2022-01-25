光觸媒+紫外燈 新型清新機兼顧抗疫環保

不少食肆、學校疫情期間增設空氣清新機，市面相關產品大多以濾芯過濾空氣，用家要定期更換濾芯，他們亦可能將其當作一般垃圾棄置，對環境造成負擔。城大電機工程學系畢業生黃議德說，疫情初期須先考慮防疫，或令人忽略環保，但現已進入「後疫情時代」，盼其公司研發的空氣淨化機可兼顧環保及抗疫。

濾芯壽命長助減廢 租借形式免亂棄

該款空氣淨化機以UVC燈及工業級光觸媒淨化空氣，黃稱消毒效能最高達99.99%，一部機器適合用於700平方呎室內空間。他說UVC燈壽命長達8000至1萬小時，比一般空氣淨化機的濾芯耐用4倍；又說機內光觸媒塗層經浸泡溶液而成，比噴霧建成的光觸媒塗層厚，可使用5至10年。黃說，市面有空氣清新機雖以UVC消毒，但屬輔助性質，其研發的空氣淨化機採用的UVC燈有較大功率。

已租出20部 客戶遍及中港北美

公司以少於200元月費租借空氣淨化機予商業用戶並提供保養，包括更換UVC燈及清潔光觸媒板。黃說，此經營方式確保公司妥善處理UVC燈，避免用戶胡亂棄置；他又表示已租出20部空氣淨化機，本港有辦公室、診所等採用，內地及北美洲亦有客戶。黃的初創公司獲城大「HK Tech 300」種子基金資助10萬元，並入選香港科技園公司的IDEATION前期培育計劃。

城大去年推出創新創業計劃「HK Tech 300」，協助城大學生、校友、科研人員等成立300間初創企業。城大副校長（研究及科技）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦說，計劃已向145個創業團隊發放每隊10萬元種子基金，並有30隊獲發每隊100萬元天使基金，助初創企業研究及開發、營銷等。

明報記者

（新冠疫情）