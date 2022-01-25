公務員今起盡量在家工作 個別部門減服務

公務員事務局稱，個別部門或會因新安排暫時減少為市民提供部分公共服務。局方呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作。公司註冊處櫃台服務及公眾查冊中心、稅務局辦事處、水務署客戶服務中心及文件管理中心將縮短服務時間。部分社署資助的福利服務，服務量將下調；規劃署沙田規劃資料查詢處暫時關閉。

梁籌庭說，若部門有一人感染，整個部門員工將須隔離和停擺，對公共服務影響深遠。局方月中曾向部門發電郵，指各部門可實行分班制，僱員輪流在家工作，惟只適用於可以配備電子器材，可在家居聯絡及履行公務的僱員。他說，多數部門無跟隨先前措施，且較少員工符合條件，相信之前只得一成公務員可在家工作。他認為政府見疫情嚴峻後「轉軚」，措施可減感染風險，對僱員來說是「遲來的春天」，亦能對企業起帶頭作用。

梁籌庭：遲來春天 商會：暫不籲跟

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦說，疫情漸趨嚴重，相信更多僱主會考慮讓員工在家工作，但仍須視乎行業性質，如零售等行業須現場售貨，部分中小企僅得零星人手，難以跟隨。他說目前情况不算危急，「這剎那未至於一日幾千宗個案」，加上公務員新安排才剛推出，商會暫不呼籲業界跟隨政府做法。

部分機構近日亦作特別工作安排。匯豐調整分行服務，其葵涌商業客戶服務中心昨起暫停服務，觀塘及上水中小企中心將由周三起暫停服務。港鐵於本月10日起，寫字樓員工分組輪流在不同地點，包括不同的辦公大樓或在家工作，居住葵涌邨的員工須在家工作。

（新冠疫情）