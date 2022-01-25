花墟人頭湧 周四至初一封路管制人流

本報記者昨午4時許所見，花墟人頭湧湧，人車爭路，有警員在場巡邏並疏導交通，勸喻停泊在路邊的車輛離開。

警方表示，有關措施實施期間，花墟道、園藝街、園圃街和太子道西支路將封閉，除緊急車輛或已獲運輸署批准的花商貨車外，其他車輛不得進入，花商車輛亦只可在凌晨零時至下午5時進入花墟卸貨，現時有65名商販獲批許可證。警方預計將動員每更150人執行有關特別安排，包括警員、輔警及交通督導員。另外有3條專線小巴及10條巴士路線將受措施影響需改道。

路口改單入多出 警籲周末勿去

警方稱留意到花墟人流及車流增加，對附近交通造成壓力，預料未來人流只會更加多，擔憂會令緊急車輛無法進入救援，而大量人群亦對防疫有壓力，呼籲市民勿在周末或年廿九等高峰時間前往，並盡量使用公共交通公具。旺角警區已設控制中心監察花墟人流，並視乎情况執行不同階段人流管制。

執法方面，警方稱會按法例及實際情况執行防控疾病相關規例，而在附近違泊的車輛將不獲警告即時抄牌及拖走。警方早前亦聯同油尖旺民政事務處、食環署及花墟花商就物品阻街等問題協商，並已聯同食環署派發單張，農曆年前會配合就阻塞執法。

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