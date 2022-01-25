立會外判職員初確 明大會照常

立會2‧16實施疫苗氣泡

梁君彥昨表示，一名在立法會負責上載影片服務的外判商職員昨日驗出對新冠病毒初步陽性。該名職員居於葵涌邨逸葵樓，最後一日到立法會上班為上周三（19日），曾於立法會綜合大樓1M層和3樓工作，秘書處已全面消毒確診者曾停留的地方，立法會內無人被列作密切接觸者。

因應疫情發展，立法會秘書處會安排職員在家工作，至於需要協助會議和維持秘書處基本運作的職員，則會輪流回立法會上班，以減少大樓內的工作人數。梁君彥另外宣布，立法會將於2月16日起實施「疫苗氣泡」，議員、議員職員、官員、傳媒、訪客等，須接種首劑新冠疫苗後才能進入大樓，除非是孕婦或有醫生證明不適宜打針，才可獲豁免。未接種首劑疫苗的秘書處職員將不能上班，會被視作脫勤，他稱目前秘書處職員的接種率為97%。

林哲玄：應適時改視像開會

立法會上周三通過決議案，授權立法會主席或指明委員會主席由即日起至今年12月31日，因疫情導致不能作實體會議的情况下可舉行視像遙距會議。梁君彥表示，明日召開的立法會大會仍會以實體形式進行，將密切留意最新疫情，或隨時改變。他說秘書處將於今日舉行4場遙距會議綵排。

林哲玄說，如果衛生署調查後證實大樓內沒有密切接觸者，只要議員戴口罩和保持距離，相信召開實體會議仍然安全。不過，他認為若這一波疫情持續，原則上人群聚集是愈少愈好，當議員熟習使用視像軟件開會後，立法會應在適當時間改以視像形式遙距開會。民建聯梁熙認為，只要議員遵守防疫規定，相信實體會議風險不大，但若有關感染者在大樓內引發傳播，就應改以視像開會。

（新冠疫情）