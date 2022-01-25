洪宴官員復工 獨徐英偉休至過年 陳積志署任民政局長 議員稱徐請辭最體面

與徐同日完14+7 區嘉宏馮英倫今復工

徐英偉、區嘉宏和馮英倫被送往竹篙灣檢疫14日後，昨完成7日居家健康監察。發展局回覆稱，馮英倫今日復工。據了解，入境處長區嘉宏按原定計劃今日復工；徐英偉將休假至本月31日，加上農曆新年公眾假期，將於2月4日返工。

政府昨刊憲，公務員事務局長聶德權停止署理民政事務局長職務，而同赴生日會的民政局副局長陳積志，在徐英偉休假期間署理局長職務；商務及經濟發展局長邱騰華在許正宇復工後，停止財經事務及庫務局長職務。

13名出席洪為民生日會的政府官員及職員需用自身假期在家自我隔離，並於本月22日完成第三次檢測，獲陰性才可恢復職務。財庫局長許正宇及副局長陳浩濂、政制及內地事務局副局長鍾偉強、警務處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等10人昨已復工（見表）。

狄志遠盼日後問責毋須天時地利人和

社福界立法會議員狄志遠認為，徐英偉主動請辭是最體面的做法，以示他願意承擔責任，對今次風波而言也可息事寧人。狄稱過去政府常被批評「問責官員不問責」，若徐被嚴厲處分，可體現問責制，增強市民對問責制的信心，亦可警惕其他官員。他又說，今次特首林鄭月娥高姿態要求官員問責或與特首選舉將至有關，希望日後毋須「天時地利人和」才有官員問責，問責制能否真正「制度化」仍有待觀察。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，她不欲評論或推測要如何懲處出席生日會的政府官員及職員，要待特首公布事件調查結果。她認為如何處理應視乎情况，即官員或職員在生日會逗留時間長短、有否用安心出行、非進食時有否戴口罩等判斷，「去幾分鐘祝完賀就離場，可以接受的」。她說公務員的紀律處分有既定程序，需交律政司審視證據、成立調查委員會等，需時較長，而處分政治任命官員則相對簡單。

明報記者

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