大窩口邨富強樓垂直傳播 撤兩戶

袁國勇料低層向下傳 影響不大

衛生防護中心本月22日公布大窩口邨富強樓一名81歲婦確診，平日曾與另一名早前確診、 住葵涌邨逸葵樓的大窩口邨女保安打招呼。富強樓昨多一名11歲女居民驗出初步陽性，與早前患者屬上下層同坐向單位。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨午與衛生防護中心、環保署等到場視察後表示，富強樓兩單位有居民受感染，分別住423室及323室，423室患者比後者較早病發，有理由相信垂直傳播是由上向下，而下層232室為一間幼稚園，已沒人上學，故只是與涉事單位共用糞渠的421室及321室居民須撤離。他相信今次是向下傳播，兩單位沒抽氣扇，最多是影響旁邊的單位。環保署代表稱，兩個涉事單位的喉管無明顯改動，喉管狀况較好。

近期大窩口邨除富強樓兩名居民染疫，富德樓早前另有18歲地利亞修女紀念學校（吉利徑）女學生確診，感染源頭未明，其家人是早前確診象山邨地盤工人的同事，但家人未確診。

（新冠疫情）