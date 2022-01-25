多密切接觸者初陽者落檢測站 居民憂反增風險

房署：已致電提醒毋須落樓

本報昨向房屋署查詢，是否得悉逸葵樓有初陽患者及密切接觸者離開單位，以及逸葵樓和映葵樓共多少名長者或有需要者需安排上門檢測。房署回覆稱，已在逸葵樓及映葵樓地下及各樓層貼出通告，要求家中有確診者的同住家人留在家中。署方亦表示，已致電有關住戶，提醒毋須到檢測站。

逸葵樓居民Y先生昨稱，周日下午約4時有初陽的婆婆坐在檢測入口、記者擺放攝影機位置附近逾一小時才被職員帶走。有消息人士說，婆婆入檢測站時已發燒，但因未能出示手機短訊，工作人員遂帶她入場核對資料，檢查後發現屬初陽，便安排她坐較遠離人群地方，約1.5小時後才由逸葵樓保安帶返住所。

房署通告提醒 居民：貼電梯給誰看？

消息人士又說，上周六及周日均有不少確診者的密切接觸者落樓輪候檢測，其中上周六最少6名密切接觸者與其他居民一同輪候逾一小時，至承辦商登記個人資料時，他們才主動透露家中有人確診，惟政府人員拍門呼籲落樓檢測，他們便跟隨下樓。該消息人士稱，周日亦最少7名密切接觸者前往檢測站，其中更有一戶人雖被列密切接觸者，但連續兩日前往檢測站，周日另一密切接觸者在未被察覺下，未有職員陪同便自行離開。

房署昨起在逸葵樓及映葵樓的公共地方展示通告，提示確診、初步確診者及同住家人勿離開住所，不需到樓下檢測。但有映葵樓居民投訴，有關告示張貼在電梯，質疑「不知讓什麼人看」。Y先生擔心到樓下檢測反增感染風險，又說由居民拍攝的閉路電視片段顯示，工作人員在電梯運送垃圾後，未即時消毒電梯，其他居民隨即進入，憂慮衛生情况。

漏檢爭議 消息：承辦商未能聯絡房署

逸葵樓亦有多名長者在過去的周末被「遺漏」檢測，其中邱小姐年過七十、行動不便的父母，已登記上門檢測，但周六及周日均沒檢測人員上門。她向本報稱，昨午再致電房署熱線登記父母資料，至昨午約3時終有人上門為父母檢測。該消息人士稱，若居民登記上門檢測，一般會先致電房署，再由房署通知承辦商，但周日由早上9時至晚上檢測站關閉，承辦商完全未能聯絡房署，即使承辦商有預留足夠人手上門檢測，亦沒相關住戶資料，結果未有為任何居民上門檢測。

（新冠疫情）