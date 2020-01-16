葵涌邨疫捲3/4廈 飈至210宗 逸葵解封未定案 視今陽性數字

葵涌邨逸葵樓為期5天封區檢測行動明日（26日）早上結束，但可能存在變數。多於一個政府消息向本報透露，政府會視乎最新檢測陽性數字，最快今日傍晚決定是否如期解封，消息稱不排除因染疫個案反彈而延長圍封。

張竹君：封邨否看未來兩日

葵涌邨爆疫未停，截至昨早全邨新增約70宗陽性，累計逾210宗陽性及初步陽性。逸葵樓及映葵樓新增個案較多，分別多27宗及33宗陽性；雅葵樓2宗；碧葵樓、芊葵樓、旭葵樓、綠葵樓、春葵樓、百葵樓、夏葵樓、翠葵樓各增1宗陽性，後5幢為首有住客驗出染疫。

葵涌邨增至12幢大廈有居民染疫。被問葵涌邨是否出現大爆發及須否全面封邨，張竹君表示， 控制措施要視乎未來兩日個案會否有回落迹象，因會有潛伏期。她表示，現時仍有兩幢大廈被圍封數日，其他大廈則有個別個案，要視乎強制檢測結果及是否有大爆發，並再作決定，強調須平衡公共衛生及其他因素。

梁子超：封兩幢已不逮 須訂應變

關於須否封邨，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，現時仍需多些時間，才能清楚了解屋邨爆發程度及相關個案有否擴散出社區。呼吸系統專科醫生梁子超表示，昨日逸葵樓個案數目增幅似乎已減慢，映葵樓雖然個案有上升，但似乎未有逸葵樓般嚴重，認為情况未算非常惡劣，而現時圍封兩幢樓已出現不少問題，顯示當局能力有限，是否圍封更多大廈需視乎未來個案數目增幅，建議當局及早制定個別樓宇個案急增下的應變計劃。

葵芳婦源頭不明 常到葵廣新都會

昨日5宗源頭不明個案中，包括一名住葵芳葵仁樓的53歲女子（#13,353），驗出懷疑Omicron變種病毒，她平時會到葵涌廣場及葵興新都會廣場。張竹君表示，留意到不少葵涌邨居民曾去這些地方，但女患者不認識也沒接觸過葵涌邨的患者。至於疫情是否由葵涌邨向荃灣、大窩口擴散，張表示葵涌邨很多居民都曾去很多地方，有可能會在其他地方造成傳播。

兩員工確診 大窩口AEON停業

葵涌邨疫情擴散至不同行業，包括一名住逸葵樓、在立法會負責上載影片服務的外判商職員的住客驗出初步陽性（詳見A4）。永旺（香港）百貨有限公司（AEON）昨表示，兩名大窩口分店員工於居住地強制檢測期間確診，屬逸葵樓感染群組，兩人分別在食品乾貨部及保安部工作，本月21日最後上班，分店已暫時停業。

HKTVmall青衣物流中心9樓昨納入強制檢測。HKTVmall回覆查詢稱，一名負責包裝工作的員工確診，最後本月19日在青衣物流中心上班，負責包裝工作，其餘相關工作的員工被列為密切接觸者正檢疫。HKTVmall表示， 訂單於青衣倉出貨前，均會噴灑酒精消毒，並建議客戶接收訂單後消毒，在拆箱後消毒或清洗雙手。據了解，上述染疫HKTVmall員工住葵涌邨。

明報記者

（新冠疫情）