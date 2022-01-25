兩捐血者染疫 獲輸血小板病人檢測

醫管局總行政經理何婉霞昨表示，香港紅十字會服務中心收到通知，兩名病毒檢測呈陽性病人曾捐血，其中一人於本月16日早上11至12時在荃灣捐血站捐血，另一人於本月20日下午12時42分至1時42分在沙田捐血，當時兩人均無病徵。

何稱荃灣捐血者的血已製成血小板、紅血球及血漿，血小板於1月19日捐給東區醫院一名病人，將安排病人檢測；而未用的血製品會回收，暫無員工或捐血者被列密切接觸者，已安排兩個捐血站26名員工檢測，並聯絡同時段捐血者檢測。她指國際文獻顯示，經血製品感染新冠病毒機率不大。

3醫院有員工病人染疫 兩人居葵涌邨

此外，一名住葵涌邨的78歲男子前日呈初陽，本月17日曾到瑪嘉烈醫院日間化療中心化療，當日有拉下口罩與一名病人服務助理交談，該助理需檢疫。伊利沙伯醫院保安室有住葵涌邨的職員前日確診，他負責管理交通，毋須接觸病人，屬新入職員工，故本月21日曾接受呼吸器面形配合測試，持續約30分鐘，為他測試的一名職員要檢疫。

另本月18日有確診病人到威爾斯醫院精神科專科門診覆診，醫院安排31名職員檢測，其中一名女護士初陽，她本月21日最後上班，有佩戴個人防護裝備，無病人或員工要檢疫。

（新冠疫情）