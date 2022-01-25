港大學者：港未有條件與病毒共存

陳福和昨在港台節目《千禧年代》表示，雖然Omicron比其他變種弱，但仍有殺傷力，尤其是長者、長期病患者等特定群組，感染Omicron後嚴重程度和死亡率，仍高於感染引起普通傷風感冒的冠狀病毒。他說，除非社會接受有很多長者、長期病患者染疫死亡，醫療系統有能力應付大量病人，亦不影響與內地等通關，才有條件考慮與病毒共存。

孔繁毅：北半球入春後 大流行或提早完

孔繁毅昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時西方國家多採取與病毒共存策略，當地不少市民已接種第三劑新冠疫苗或染疫；因應病毒在溫暖環境較不活躍，他相信4月後隨着北半球踏入春季，感染人數會下降，大流行有機會提早完結。及至冬季，他預料新冠病毒會再活躍，不過徵狀會較輕微，將來冬季會同時面對流感和新冠病毒，各地市民需每年接種兩種疫苗。

（新冠疫情）