勝利道地盤爆發 日增8宗 長沙灣合署兩勞處職員染疫

昨5宗源頭不明 包括住影岸．紅學生

勝利道地盤出現爆發群組，該地盤早前已有一名住葵涌邨映葵樓的冷氣工程工人染疫，昨天新增8宗相關個案，累計9名患者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，當局仍在調查相關個案詳情及工作位置，暫時只知道部分人在地盤1樓工作。長沙灣政府合署10樓勞工處早前有保安確診，涉變異病毒株L452R，昨另有一名文職人員染疫，兩人曾在本月14日在西九龍中心「紅蔥頭」用膳，餐廳需清洗、工作人員需檢測。

昨天有5宗源頭不明個案，包括英皇佐治五世學校何文田分校13歲男學生（第13,335宗），他本月21日最後上課，入院後CT值（病毒數值）為21，即病毒量較高，住東涌藍天海岸影岸．紅A座，曾到屋苑平台玩耍，而早前有個案同樣曾在附近玩耍，張竹君指要再調查兩名患者是否認識。

另一源頭不明個案是法國東方匯理銀行一名55歲男職員（第13,340宗），負責電腦工作，未直接接觸顧客，住荃灣花園榮華閣，曾在悅來坊商場「丸龜製麵」用膳，以及在荃新天地3期及如心廣場活動。

工作時全副裝備 竹篙灣民安隊員初陽

另外，再有竹篙灣檢疫中心工作人員染疫。民安隊表示，一名隊員昨列初陽個案，該隊員1月23日至24日凌晨期間返回民安隊總部大樓，隨後在竹篙灣當值，擔任接待及支援工作，工作期間佩戴全套個人防護裝備。當日所有竹篙灣執勤人員已檢測，暫無人列作密切接觸者，檢疫中心運作不受影響，總部已通知患者所屬隊伍，需在其後3天每天檢測。

（新冠疫情）