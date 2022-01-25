黃大仙污水檢兩變種 憂隱形傳播 豪苑3宗Delta現垂直傳播 一患者上月初買倉鼠

昨增109宗陽性100宗初陽

本港昨新增109宗陽性個案，當中98宗屬本地感染，另約100宗初步陽性。政府日前在黃大仙豪苑、鳳德公園和嗇色園社會服務大樓一帶驗出污水陽性，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日稱，黃大仙部分污水樣本驗出Delta，部分驗出Omicron，疑區內有隱形傳播，呼籲居民盡快檢測。環保署表示，自本月18日起，在黃大仙區兩處下游定點抽取的樣本陸續出現持續陽性結果，包括最初的Delta及後來的Omicron變種，並於本月20日及21日在包含豪苑的一個上游採樣點發現污水樣本帶有Delta。

政府日前已向豪苑一帶居民及訪客發出強制檢測公告，至昨日找出3宗個案，全部住豪苑1座E室。其中一名初步陽性26歲男患者住5E，是一名傳銷員，1月15日開始咳嗽、流鼻水和頭痛，1月18日和22日先後兩次向私家醫生求醫，但沒檢測，至1月23日強制檢測驗出陽性，CT值（病毒數值）為34，即病毒量低。他報稱上月初在旺角通菜街160號I Love Rabbit購買倉鼠，該店日前被驗出環境樣本陽性；傳銷員一名同事亦確認陽性（第13,381宗），疑感染Delta。

袁國勇：毋須人道毁滅更多倉鼠

另兩名患者包括住7E的75歲男子，以及住8E的77歲女子，均驗出L452R變異株，疑感染Delta。環保署、衛生署等部門昨天調查後發現，8E單位曾改動坐廁，7E單位去水渠被膠紙封口，住戶亦從沒向去水渠倒水。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後表示，膠紙無法完全封實渠口，當開抽氣扇時，會將渠內空氣抽回室內，或因此令7E住戶受感染，相信該大廈已出現垂直傳播。政府昨晚安排豪苑1座E室所有住戶撤離。

至於政府早前呼籲市民交出上月22日或之後購買的倉鼠作人道毁滅，而上述傳銷員報稱上月初買倉鼠，被問及是否要人道毁滅更多倉鼠，袁國勇指若倉鼠真的染疫，至今已康復，若倉鼠有傳染主人，主人亦已將病毒傳開去，「過去咗已經係過去咗」，認為毋須再人道毁滅更多倉鼠。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，Omicron傳染性較高，但Delta對沒打針者、特別是長者，有更大風險引致重症，認為現時政府需以強制檢測盡快找出個案。至於兩種病毒株在同一區內會否增加再變種機率，許引述世衛專家稱，海外所謂「Deltacron」屬實驗室污染，未有出現混合變種。

專家憂黃大仙區長者多 易染Delta

呼吸系統科專科醫生梁子超亦說，Delta患者入院比例較Omicron高，擔心黃大仙屬舊區，有較多長者居住，容易染疫，應盡快透過檢測找出患者；惟他認為污水檢測僅屬線索之一，或有滯後問題，而且不能排除其他區的人前往該區活動影響結果。梁強調，現時全港多區出現個案，一方面要針對高風險地區做檢測，同時更重要是盡力減少市面人流，才能減慢病毒傳播，呼籲全港市民如無必要應盡量留家。

明報記者

（新冠疫情）

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