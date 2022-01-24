「遙距營商」申請超12倍 科技券或加碼

資助數碼轉型 未擬再推

遙距營商計劃為政府經防疫抗疫基金推出的支援計劃，旨在資助企業購買各類IT服務方案，如網上銷售、雲端管理系統等，助企業疫下繼續營運。創科署稱業界反應遠超預期，申請數字由初期估算的3000多宗，大升至同年10月底截止時逾3.8萬宗。

創科署最新數字顯示，在3.4萬宗獲批申請中，僅2.5萬宗有實行推動方案。署長潘婷婷承認，由於計劃撥款有限，署方冀「用同一筆錢幫到更多企業」，故會建議申請人改用較「經濟實惠」方案，部分申請人或因獲批金額與預期有落差而最終未有接受；她強調署方建議方案雖金額較低，但有同樣效果，企業可實踐相同程度的數碼轉型。

創科署「實惠」方案 部分人拒絕

潘續稱，「科技券」仍開放申請，涵蓋的IT服務方案及資助總額亦較多，遙距營商計劃中每間企業最高資助額30萬元，科技券則為60萬元，中小企如想長遠推動數碼化可申請科技券。

科技券於2016年11月推出，過去兩年申請數字「疫市」急彈（見表），去年達5108宗，當中近3800宗獲批，共涉約6億元資助，金額為5年前初推計劃時的19倍。潘婷婷提到，科技券申請較疫前大增，致署方人手未能兼顧，去年6月委託生產力促進局協助，截至去年底亦只處理約八成申請，冀今年中可完成審批，她稱亦明白疫下中小企數碼轉型需求大，故有需要時科技券會考慮「加碼」，提高資助額。

（新冠疫情）