崔俊明憂反覆抽取污疫苗 倡兒童針稀釋每樽打10劑

稱「標示外使用」不罕見 失望藥廠未提供數據

崔說，經稀釋的成人復必泰最多可抽取18劑供5至11歲兒童接種，惟針筒反覆刺穿疫苗瓶口膠塞，可能將膠粒及外間空氣帶入並污染疫苗，故學會建議最多在每瓶成人復必泰抽取10劑讓兒童接種。他說學會曾向藥廠查詢成人復必泰「標示外使用」數據但不果，對此失望。

他說，新藥臨牀試驗時多以成人為研究對象，所以兒童「標示外使用」成人劑型的藥物並不罕見。他說，兒童與成人劑型復必泰主要成分無異，兩者用作平衡疫苗酸鹼值的緩衝溶液雖不同，但不影響疫苗安全、效用等。

崔引述英國研究，稱3至11歲兒童接種復必泰或阿斯利康疫苗後，產生的中和抗體和T細胞水平與成人相若，水平可維持最少12個月。他說若兒童非免疫系統不全，或毋須打第三針復必泰。崔稱小孩若不打針，有可能感染病毒再傳染家中成人，本港急需為兒童建免疫屏障。

（新冠疫情）