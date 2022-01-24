稱逆周期措施有必要 陳茂波：動態清零有利社會

財政司長陳茂波昨在網誌稱，推動經濟復蘇關鍵一步是全力管控疫情，香港必須全社會配合控疫、抗疫和防疫，力求動態清零才可積極維護市民日常生活出行和商戶經營的環境，維護整體社會及經濟安全。

他又表示，面對世紀疫情，有必要推出逆周期措施以穩住經濟及信心，並引述國際貨幣基金組織報告稱，特區政府財政政策和措施有效減輕經濟衝擊，支撐經濟復甦。他又稱，去年本港經濟恢復較有力，令本財政年度財政狀况遠比預期理想。

關焯照：放棄清零 利回復經濟

經濟學者關焯照表示，Omicron病毒接近流感，特區政府可考慮外國採用與病毒共存策略，放棄清零後內部對經濟壓縮力度減少，較有利回復經濟，而清零操作上難做到，「一個人（中招）就停全世界，經濟上捱不到」。他又表示，各行業均受防疫措施影響，料農曆新年後有結業潮或推高失業率，建議政府派發5000元電子消費券。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，Omicron死亡率低，歐美視為流感，香港卻措施嚴厲，令人質疑火力過猛，加上政府爭取通關只懂收緊措施，管治水平受外資質疑，削弱競爭力。

餐飲業料今明兩月失80億生意

餐飲聯業協會會長黃家和表示，受晚市禁堂食等影響，農曆年期間飲宴取消，估計業界1、2月份共損失80億元生意，擔心踏入3、4月淡季會現結業潮。他建議政府年初四後容許晚市堂食至晚上8時。

（新冠疫情）