漁署收77倉鼠1陽性 主人一家送檢疫

陽性倉鼠購自通菜街寵物店

4新增個案與寵物店相關

衛生防護中心表示，截至昨日，與寵物店相關的陽性檢測個案共有13宗，包括4宗新增個案，當中一宗患者曾於1月7日到旺角Little Boss購買倉鼠。

漁護署昨表示，截至上周六（22日），市民將77隻倉鼠交給漁護署，該署已測試當中71隻病毒，當局會繼續對其他交出的倉鼠做病毒測試。

漁護署表示，1月17日至22日期間，共抽取1793個動物樣本做新冠病毒測試，當中包括市民交出的倉鼠，以及在全港所有可售賣倉鼠的寵物店和一個位於大埔的倉庫內檢取的倉鼠和細小動物。在113個抽取自市民交出倉鼠的樣本中，有兩個抽取自同1隻在1月19日收到的倉鼠樣本，對病毒測試呈陽性反應。漁護署已將結果通報衛生防護中心跟進。

新增1人Little Boss購倉鼠 疑染Delta

衛生防護中心表示，昨140宗新增個案中，其中一人曾於1月7日在通菜街的Little Boss購買倉鼠，基因分析顯示帶有L452R變異病毒株，疑感染Delta病毒；該名男患者35歲，居深井排棉角村，在新蒲崗大有街寶城工業大廈工作，患者的家人、同事以及曾一起用膳者被列為密切接觸者。

至於另一宗新增個案，是一名住在西營盤高街的61歲婦人，她曾光顧德輔道西明星海鮮燒鵝專門店，而Little Boss群組的73歲男患者亦曾於同時段光顧該酒家。

對於社區感染風險，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，12月22日及1月7日兩批倉鼠肯定部分有受感染，但認為需更多時間觀察，了解有否繼續擴散才可判斷。

梁子超籲引法例要求交倉鼠

呼吸系統專科醫生梁子超認為，單獨一隻倉鼠釋放病毒量較低，但仍有一定機率傳染未打針的長者造成危險，籲勿掉以輕心，認為應考慮引用相關法例，要求市民限時內交出倉鼠，盡快減低社區風險。

明報記者

（新冠疫情）