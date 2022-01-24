林鄭記者會無戴口罩 袁國勇：領袖要以身作則

袁國勇昨出席無綫電視《講清講楚》時，示範在外科口罩外再戴布口罩，他在節目中建議市民同樣戴兩個口罩，稱可考慮用政府的「銅芯抗疫口罩」，雖然銅芯已過期，但布口罩可壓着面頰，減少漏氣及感染風險。

特首林鄭月娥昨午視察葵涌邨時有戴口罩，她上周六（22日）出席抗疫記者會，進場時有戴口罩，甫坐下即除口罩，全程約1小時記者會未再戴口罩；同場的食衛局長陳肇始、運房局長陳帆、衛生署衛生防護中心總監徐樂堅和房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧均全程戴口罩。

翻查紀錄，上周二林太（18日）於行會會議前見傳媒、本月14日出席抗疫記者會、本月12日出席立法會行政長官答問會等場合，均是入場後便除下口罩。

指林鄭身旁沒官員除口罩

神父陳德雄：彌撒亦全程戴口罩

另外，天主教香港教區陳德雄神父於上周五的《公教報》專欄撰文，表示近期林太出席疫情記者會時，進入會場仍戴着口罩，但坐下就除口罩，旁邊的官員沒有一個這樣做，情况令人擔心；他又說林太曾提醒官員要以身作則，對自己要有更高要求，她亦要以身作則。陳德雄表示在疫情下舉行彌撒，雖然戴上口罩說話會較吃力，但強調每次都會全程戴口罩，以身作則。

（新冠疫情）