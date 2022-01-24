袁國勇：清零非目的 病毒「變傷風」才能共存

今波控疫料需兩三個月

袁國勇昨出席無綫電視《講清講楚》時表示，現時個案數目正在呈幾何級數上升，形容第五波疫情正爬升，在兩條分別涉變異病毒株Omicron及Delta的傳播鏈下，可預期未來社區會不停出現個案，可能需長達兩至三個月才能控制疫情。他在節目後表示，農曆大年初四「根本無可能」放寬防疫措施，最重要是做好個案追蹤工作。他又表示，兩種病毒株要在同一群組同時有大量個案才會重組，故認為Omicron及Delta在本港「洗牌」可能微。

抗疫兩年迎來第五波疫情，袁強調，「一味搞清零係無用」，表示本港為達至個案清零付出很大代價，如表列處所停業，難以持續，應藉此爭取時間提升疫苗接種率，減少重症及死亡，避免公營醫療癱瘓，建議當局設法提高接種誘因。他分析，按過往經驗，唯有「全人類打針」或染疫康復以免疫，迫使病毒基因突變，減低毒性，令病毒變得如傷風般症狀輕微，人類才能與病毒共存。

指個案集中15樓以下 籲疫廈居民開窗通風

政府上周四（20日）公布葵涌邨逸葵樓爆疫，延至周五（21日）傍晚才圍封。袁表示，上周四晚專家均認為要居家隔離，惟當局稱「咁急咁夜做唔到」，形容情况非最理想，但說政府很快已圍封。他認為，現時談是否要圍封整條邨言之尚早，不排除會有垂直傳播，要視乎同坐向確診數目等，才可決定是否全座撤離。他又呼籲邨內居民毋須恐慌，而個案多集中15樓以下單位，相信是高層單位通風較好所致，故建議居民在家盡量開窗，保持空氣流通。

（新冠疫情）