疫情波及醫院安老殘疾院舍 威爾斯瑪嘉烈兩病人助理初陽

松悅園護養院52院友送檢

住逸葵樓的松悅園耆和護養院男護士昨轉確診，52名院友送亞博檢疫。位於馬鞍山的新生精神康復會思悅園一名院友初步陽性，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，該院友曾到家人的逸葵樓寓所，10多名院友須檢疫。另據強檢公告，位於葵涌的仁濟醫院華懋護理安老院、仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院及明愛景康居污水樣本呈陽性。

另有一名救世軍南山長者之家清潔工初步陽性，負責清潔，沒直接接觸院友，院友須檢測。食衛局長陳肇始表示，疫情顯示清潔工、保安員、安老院、殘疾院舍及護養院員工屬高風險，政府將特別為他們提供免費自願檢測。

陳肇始：清潔保安等將免費檢測

公院方面，威爾斯親王醫院50歲病人服務助理初步陽性，住逸葵樓，本月21日強檢呈陽性。她在手術室工作，沒做高風險醫療程序，負責清潔及準備物資，本月19日最後上班，當晚檢測陰性，20日喉痛和肌肉痛並到私家診所求醫，當時沒檢測。她本月21日早上7時半至10時在手術室工作，沒做高風險醫療程序。

另一初步陽性的瑪嘉烈醫院53歲病人服務助理，在兒科深切治療病房工作，住祖堯邨，本月16日曾到上述威院職員逸葵樓寓所聚餐，本月21日喉痛。她於18至22日早上上班，主要協助護士作護理程序，沒做高風險醫療程序。曾與她在茶水間交談的53歲病人服務助理須檢疫，當時兩人曾輪流除口罩。

（新冠疫情）