垃圾堆滿漏檢住戶 葵涌邨怨聲響 斥安排混亂 「不檢測封來做什麼」

林鄭偕李家超等到場視察

居民高呼「唔使做show啦」

特首林鄭月娥昨午與政務司長李家超、運房局長陳帆等官員到葵涌邨外圍視察，聽取房屋署人員匯報檢測流程、膳食和物資派送、環境衛生安排等，有居民由住所高呼「食屎啦你」、「唔使做show啦」、「返去啦，條邨好危險」等等，林鄭月娥逗留約15分鐘後離去，未有回應傳媒提問。特首辦其後發稿，林太表示除了房署外，政府至今已動員逾1800名人員參與，來自10多個部門，以及安排了6個檢測承辦商，在全邨先後設10個流動採樣站，政府會不斷監察情况，加派更多人手，減少居民的不便和焦慮。

行動不便長者兩日無檢測員上門

須圍封5日的逸葵樓及映葵樓，住戶要每日檢測，惟昨日多名住戶疑被「遺漏」檢測。邱小姐年過七十、行動不便的父母，獨自居於逸葵樓低層，過去兩天一直未獲安排檢測。邱小姐向本報表示，周六下午已致電當局要求上門為父母檢測，當晚曾有工作人員拍門提示父母落樓，其父母稱已登記上門檢測，遂留在家中等待，惟整晚未有檢測人員上門，其後獲告知檢測承辦商已離去，着她翌日再查詢安排。

邱小姐昨日再分別致電逸葵樓座頭、房署熱線和衛生署熱線，「有的電話基本上都打過」，均無人能回答確實檢測安排，昨午4時再有工作人員上門拍門，向其父母稱「無論是否長者、是否行動不便都一定要下去」。

邱小姐稱她再致電房署及衛生署查詢，對方均着其父母在家等候，結果邱小姐父母等了兩日，至昨晚仍未獲安排檢測。邱小姐說，其父母十分擔心沒完成檢測會被罰款，「全晚都睡得好差」；她又說原以為第一日圍封的安排差，翌日便會改善，豈料安排愈來愈差。

另外，吳小姐的九旬母親獨居於逸葵樓中高層，因應大廈圍封5天，吳小姐特地搬回逸葵樓照顧母親，周六獲安排上門檢測，但昨日下午有工作人員拍門提示她們下樓檢測，吳小姐說其母「去廁所都要人扶，企三個字（15分鐘）都不能」，質疑如何輪候數小時，當時工作人員記下她們名字及電話後離去。但直至昨晚她下樓查詢，工作人員衝前稱「現時無得做檢測」，着她今天再致電房署查詢。

僱主着不用再上班

「個個看新聞都怕了我們」

除了長者，住在映葵樓高層的馬先生亦說，與家人昨日一整天未獲安排檢測。馬先生稱昨早及下午曾兩次主動下樓，但被在場人員要求返回住所等候安排，直至晚上流動檢測站關閉，他們都未有檢測，多次致電房署熱線均沒人接聽，斥「不做檢測封閉來做什麼」。

從事地盤散工的馬先生亦「手停口停」，他表示上周五致電公司請假，僱主着他不用再上班，「有消息再找你」；其妻子任職保母，僱主昨亦致電叫她以後不用再上班，二人日薪合共約1800元。馬先生擔心，「個個看新聞都怕了我們，無事都當有事」，短期內難另覓工作，要求政府賠償。

房署：多清潔工送檢 已另安排承辦商

另外，承辦葵涌邨清潔服務的「真會記」，約50名清潔工人須檢疫，據逸葵樓居民拍攝的照片，多個樓層的垃圾過去兩天未見有人收集，垃圾桶滿至未能關蓋，垃圾、紙皮甚至廚餘傾瀉滿地；映葵樓情况相若，有住戶反映昨午電梯大堂的垃圾已堆至電梯口，傳出臭味，至昨晚陸續有承辦商清潔。

被問到葵涌邨的衛生情况，房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧說，原本的承辦商很多清潔工人已入檢疫中心，確實影響屋邨清潔，署方昨日起已安排另一承辦商入邨清潔。

明報記者

（新冠疫情）