4宗不明 萬寧3人染疫 初陽關員前日曾赴記招

電梯技工疑Delta 曾黃大仙新蒲崗工作

源頭不明個案包括一名44歲男子（第13,282宗），基因排序顯示其涉L452R，懷疑屬Delta，他住馬鞍山新港城中心，任職三菱的電梯維修員，近日曾到黃大仙現崇山大堂工作，又曾到新蒲崗廣場住宅一、二座及商場工作。其餘不明源頭個案包括住大圍美柏苑的31歲女子（第13,257宗）；住東涌藍天海岸影岸．紅A座、經常到附近公園玩耍的6歲男童（第13,163宗）；以及早前公布的18歲女學生（第13,155宗），她就讀地利亞修女紀念學校（吉利徑） ，住大窩口邨富強樓，其家人為早前確診象山邨地盤工人同事，但家人未確診。

葵興站萬寧8人須檢疫 關員曾赴大埔店

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，萬寧葵興港鐵站及位於三號貨櫃碼頭的貨倉，分別有住逸葵樓及映葵樓的員工染疫。萬寧表示昨得悉3名員工染疫，兩人任職葵興港鐵站分店，另一人任職貨倉，3人最後上班日期為1月21日；葵興港鐵站分店有8名員工列為密切接觸者要接受檢疫，已安排另一組檢測陰性的員工提供服務，並得悉一名初陽關員曾到訪大埔分店。

海關表示，一名關員本月20日曾到一家連鎖店貨倉，參與調查一宗大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名確診貨倉職員有接觸，該關員本月22日最後上班，曾出席海關案件記者會，其後因身體不適到醫院求醫，昨日呈初陽，已通知出席記者會的傳媒。據了解，該男關員任職海關有組織罪案調查科，主要處理證物及曾接觸被捕者，本月20日曾到大埔大元商場萬寧調查上述案件。

象山邨勝利道地盤爆疫 城大生初陽

房屋署表示，一名合約勞資關係主任昨確診，其辦公室位於荃灣象山邨樂山樓地下，另有一名住逸葵樓的合約技術助理初陽，其辦公室位於何文田房委會總部。荃灣象山邨信義學校地盤昨增兩宗相關個案，當局相信該地盤出現傳播，另勝利道地盤一名住映葵樓的冷氣工程工人初陽。城大稱，一名工學院學生檢測呈陽性，本月11日曾出席校內活動，與會者均全程戴口罩。

（新冠疫情）