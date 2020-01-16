全港140宗今波新高 葵涌邨7廈爆 4幢強檢發現一兩宗 「風險較低」解封

全港增逾百初陽

葵涌邨累計逾170宗擴院舍

昨天增140宗陽性，125宗屬本地感染，當中4宗源頭不明，包括住大窩口邨富強樓的18歲地利亞修女紀念學校（吉利徑）女學生等（見另稿）。大部分本地感染與葵涌邨有關，17宗則與之前個案有關，包括3人與佛教筏可紀念中學相關、兩人為李鄭屋官立小學學生或家人。昨有逾100宗初步陽性。

截至昨中午葵涌邨累計逾170宗陽性或初陽，其中逸葵樓由96宗增至126宗，映葵樓由8宗增至41宗；雅葵樓有兩宗，春葵樓、曉葵樓、芊葵樓及旭葵樓各有1宗。陳肇始稱，當中涉醫院及安老院員工，情况極令人關注，並估計涉葵涌邨個案將陸續浮現，另正調查上述大窩口邨富強樓源頭不明個案是否與葵涌邨有關。

陳肇始又說，逸葵樓和映葵樓的圍封5日行動會繼續，至於上周六晚被圍封的芊葵樓、雅葵樓、旭葵樓及曉葵樓，當局評估4幢大廈風險較低，不會延長圍封行動，居民雖可離開，但須遵守強制檢測要求，未來數日差不多每日須接受強檢，並建議他們勿到人多擠迫的地方。

料4廈潛伏期仍有個案

衛生防護中心總監徐樂堅表示，逸葵樓及映葵樓個案較多，分佈不同層及坐向，早前逸葵樓有環境污染，相信可能是職員工作時到不同層而傳染住客，也可能已感染的住客將病毒沾在升降機按鈕等公眾環境，令居民受感染。

被問如何評估葵涌邨爆發風險，徐樂堅稱映葵樓昨多33宗個案，需觀察未來數日個案會否倍升；至於葵涌邨其他出現一至兩宗個案的大廈，他說暫未見有大型爆發，但料潛伏期仍會有個案，居民未來數日須密集式檢測。陳肇始說會密切監察檢測結果，視乎疫情變化及風險評估，再決定需否對葵涌邨採取行動。

駿嶺初陽檢測員曾赴葵青封區

另外，駿嶺生物科技公司（CARELINK）一名檢測員初步陽性，住禾輋邨，近期曾住悅品酒店。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者最近曾到葵青區封區做檢測工作，也到過蕙荃體育館、青衣流動採樣站，CT值（病毒數值）35（即病毒量低），料屬初期感染。她說，患者曾到多個高危地方，較大可能被人傳染；工作期間有穿保護衣物，傳染他人機率應較小。

許樹昌：封邨看有否廣泛感染源頭

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時葵涌邨安排暫可行，因為最高危是逸葵樓及映葵樓，涉染疫清潔工及巴裔婦丈夫；至於另外4幢樓宇，可在有需要時再調整安排。被問是否要圍封整條屋邨，他認為要視乎未來有否出現廣泛感染源頭及個案。

梁子超倡3日檢測陰性才復工

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，葵涌邨已出現邨內傳播，以逸葵樓為中心向外擴散，而現時圍封兩廈已有混亂，估計當局難即時安排再圍封更多樓宇。他建議兩手準備，一方面葵涌邨居民應減少外出及與僱主商討在家工作，連續3日檢測呈陰性才復工，避免將病毒帶到辦公場所造成擴散；同時他促當局密切留意情况，一旦有樓宇個案突然急增，應立即安排圍封該廈。

梁子超強調，圍封目的是即時控制疫情，故若有需要應第一時間推行，其後才視察及評估情况，不應如逸葵樓般隔半日才圍封，並建議當局可考慮縮短至圍封3天，其間可以考慮改派食材物資而非三餐，並安排住戶分批落樓檢測，避免集體等候增交叉感染風險。

明報記者

（新冠疫情）

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